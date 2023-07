Do Porto a Lisboa, passando por Coimbra. A JMJ ainda não começou mas Portugal já está em festa

Começaram a chegar há vários dias, mas a partir deste fim de semana espera-se uma verdadeira enchente em todo o país. Enquanto uns ainda chegaram ao Aeroporto de Lisboa, outros milhares já participavam numa festa cheia de cor e juventude, em Coimbra. Tudo por causa da Jornada Mundial da Juventudade (JMJ).

No aeroporto de Lisboa a zona de chegadas ficou transformada numa zona de celebração dos participantes do evento. Dezenas de milhares de peregrinos vão chegando aos poucos. Nesta manhã a maioria dos participantes chegaram de países como Estados Unidos ou Brasil.

Um dos peregrinos que faz parte de um grupo de participantes norte-americanos contou à CNN Portugal que é a quarta vez que participa na JMJ. O jovem partilhou que o mais importante da jornada é "a oportunidade de a igreja e de os jovens perceberem a quantidade de pessoas no mundo que também participam na igreja".

Ao longo do dia muitos peregrinos chegam divididos por países e esperam por outros peregrinos do mesmo país para se juntarem e dirigirem às várias paróquias onde vão ficar alojados.

Apesar de ainda estarem divididos entre cidades de norte a sul do país, é em Lisboa que se espera que se venham a juntar, sobretudo a partir de 1 de agosto, e ainda mais quando chegar o Papa Francisco, no dia seguinte.

Foi na capital que, este sábado, decorreram os ensaios para a missa de abertura da JMJ, que será presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, a celebrar no Parque Eduardo VII. Os voluntários explicaram à CNN Portugal que se trata de um "encontro com cristãos, e não apenas de um encontro com o Papa". Muitos partilharam também a tristeza que sentem com as críticas que a jornada tem sido alvo.

Para já muitos dos peregrinos estão em Coimbra. Foi lá que se juntaram cerca de 25 mil pessoas de 93 nacionalidades, aproveitando para celebrar no festival "For God Shake". Foi também naquela cidade que, na praça da Canção, se celebrou uma missa.

A JMJ é descrita pelos peregrinos como um "encontro multicultural" de partilha e comunhão de povos. Em Coimbra há cerca de três mil famílias de acolhimento e mais de quatro mil os voluntários.

No Porto também estão mais pessoas que o que era esperado. Muitos peregrinos chegaram com uma semana de antecedência e estão a aproveitar para visitar a cidade. Na missa que se realizou no Parque da Cidade pelas 11:00, estima-se que estiveram presentes 60 mil peregrinos, quando eram apenas esperados entre 16 a 20 mil. A missa contou com a presença de 44 bispos e mil padres.

No dia 1 de agosto os peregrinos rumam a Lisboa para o início oficial da JMJ, onde se esperam 1,5 milhões de pessoas.