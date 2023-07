Jornada Mundial da Juventude lança aplicação móvel oficial para apoiar os participantes

JMJ: Trânsito condicionado em algumas ruas do Porto devido a missa no Parque da Cidade

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) lançou a aplicação móvel oficial do evento para telemóveis e ‘tablets’, em cinco idiomas, para “apoiar a orientação e logística dos participantes”, foi anunciado esta quarta-feira.

A aplicação “Lisboa 2023” está disponível nos sistemas operativos Android (Google) e iOS (Apple).

De acordo com uma nota publicada no ‘site’ do evento, a ferramenta digital dispõe de uma agenda com a programação, de 01 a 06 de agosto, dos eventos centrais, do Festival da Juventude, da Cidade da Alergia e dos encontros Rise UP em tempo real.

A aplicação tem ainda um mapa que permite “de forma interativa localizar os diferentes eventos e visualizar os recintos e serviços de apoio (rede de restauração, bebedouros, casas de banho, postos de saúde, postos policiais, entre outros serviços)”.

Além do mapa e da agenda, também é disponibilizada uma secção – “Up2Pray” – com todos os conteúdos espirituais da JMJ, em particular as leituras e cânticos de todos os eventos centrais e áudios das orações diárias.

“Todos os inscritos na JMJ Lisboa 2023, como peregrinos, voluntários, clero ou media, deverão fazer o registo na aplicação 'Lisboa 2023' com recurso ao ‘QR Code’ da credencial, para terem acesso ao seu perfil de utilizador, com informação diversa”, sublinha.

Entre as várias informações disponíveis está “o pacote de alimentação escolhido, incluindo o ‘voucher’ digital, o setor em que está alocado no Campo da Graça, no Parque Tejo, o local onde será o Encontro Rise Up em que irá participar”.

“A aplicação será também o meio de comunicação preferencial da organização com os peregrinos para avisos de última hora e quaisquer lembretes, sendo para isso importante que todos ativem a receção de notificações”, acrescenta.

Mostrando-se comprometida com a sustentabilidade, a JMJ integrou na aplicação um Calculador de Pegada de Carbono, em que “os peregrinos inscritos podem, através de um questionário, entender o impacto da sua participação (…) ao nível de pegada de carbono”.

A aplicação móvel foi desenvolvida pela empresa de ‘software’ Bliss Applications e disponibilizada pela Altice, enquanto parceira tecnológica do evento.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a edição deste ano da JMJ, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.