“Abri os olhos e via perfeitamente”. Jovem espanhola diz ter recuperado a visão na JMJ

Jimena, uma peregrina espanhola de 16 anos que esteve em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, diz que recuperou a visão durante uma missa realizada no sábado, numa paróquia da região de Lisboa.

Há mais de dois anos, a jovem ficou com apenas 5% de visão devido a miopia. “Não podia sequer usar o telemóvel, era tudo através de áudios”, contou Jimena em entrevista à Cadena Cope.

Como não tinha conseguido recuperar com ajuda médica, decidiu fazer uma novena à Senhora das Neves. A novena, que terminaria a 5 de agosto, dia da festa da Senhora das Neves, coincidiu com a Jornada Mundial da Juventude, evento que a jovem de Madrid integrou em Portugal, com um grupo da escola da Opus Dei.

“No sábado levantei-me como tem sido durante os últimos dois anos e meio, a ver tudo pessimamente, enevoado. Fui à missa com as minhas amigas e estava super nervosa. Depois de receber a comunhão fui para o banco, comecei a chorar muito porque era o último dia da novena e eu queria ser curada. Pedi muito a Deus. Quando abri os olhos, via perfeitamente. Não sei como explicar", conta Jimena, num áudio difundido.

“Agradeço a Deus pelo milagre. Estou muito contente. Isto foi uma prova de fé e vou a chamar a todas as minhas filhas Neves”, acrescenta. “5 de agosto é o meu novo aniversário.”

Em declarações ao jornal ABC, o presidente da Conferência Episcopal Espanhola e arcebispo de Barcelona, conta que conversou com a jovem através de videochamada.

“Demos graças a Deus. Os médicos terão de confirmar se poderia ter cura ou não, mas para a jovem foi um grande momento, digamos, um milagre.”