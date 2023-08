Balanço de Marcelo sobre JMJ é de "grande sucesso para Portugal"

O Presidente da República considerou hoje que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi “um sucesso para Portugal” e confirmou que irá marcar presença na próxima, que decorre na Coreia do Sul em 2027.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a JMJ foi “um grande sucesso para Portugal lá fora”, realçando também a “grande projeção cá dentro”, com uma “mobilização muito grande de todo o país”.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no passeio marítimo de Algés, concelho de Oeiras e distrito de Lisboa, onde marcou presença no encontro do Papa Francisco com os voluntários da JMJ, antes de regressar ao Vaticano.

No seu balanço da JMJ, Marcelo Rebelo de Sousa incluiu o “sinal de esperança, a mensagem de esperança do Papa, de juventude, de futuro”, que considerou “espetacular, porque é o que o país precisa, e o mundo e a juventude têm direito a isso”.

Questionado se tenciona deslocar-se a Coreia do Sul para a próxima jornada, que acontecerá em 2027, quando já não será chefe de Estado, indicou: “Já está no meu calendário ir a Seul, obviamente, já lá vou. Não posso, portanto, voltar a desmaiar tão depressa.”