DGS garante que "não há outros casos associados” à JMJ das bactérias que mataram jovem e levaram à amputação de peregrina

A Direção-Geral da Saúde (DGS) assegura que tanto o jovem peregrino italiano que acabou por morrer após regressar ao seu país, como a peregrina colombiana que teve de amputar os braços e as pernas já apresentavam sintomas quando aterraram em Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu em Lisboa na primeira semana de agosto. A DGS garante ainda que não há mais casos de contágio associados às bactérias em causa: Staphylococcus aureus e Estreptococos do grupo A.

Em resposta à CNN Portugal, a DGS adianta que “até agora” estes são “casos esporádicos” e que “não há outros casos associados”. “O que se conhece de ambos os casos é que à chegada a Portugal já apresentavam sintomas ligeiros.”

Luca Re Sartù, peregrino italiano de 24 anos, morreu a 11 de agosto “por sépsis e falência múltipla de órgãos, no contexto de uma infeção por Staphylococcus aureus”, diz a DGS, que revela que “as autoridades italianas reportaram” ao organismo o óbito do jovem.

Já no caso de Luz Contreras, a peregrina colombiana terá contraído a bactéria Estreptococos do grupo A ainda em “junho deste ano”, aponta a DGS. Antes de chegar a Lisboa, esteve com o marido e a filha em Paris e Londres, não se sabendo onde contraiu a bactéria.

“Ambas as bactérias têm o ser humano como reservatório, o que significa que as bactérias transitam de pessoa-a-pessoa, mas que é preciso contacto de muita proximidade para essa transmissão”, esclarece o organismo, explicando que, “durante a JMJ reforçou o nível de alerta e manteve equipas em permanência a avaliar o risco para a saúde humana”.