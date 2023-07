Dos custos às hóstias. A Jornada Mundial da Juventude explicada em 20 pontos

Atenção: estas são as estações de metro que vão estar encerradas durante a JMJ (e não são as que foram anunciadas)

Pastelaria lisboeta faz bolachas com a cara do Papa Francisco para adoçar a Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) realiza-se de 1 a 6 de agosto, em Lisboa.

1. O que é a Jornada Mundial da Juventude?

A JMJ é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, em simultâneo, “uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil”, segundo a organização.

A primeira edição realizou-se na cidade de Roma em 1986. A JMJ acontece a cada dois ou três anos, como um encontro internacional, numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença. Já passou, por exemplo, por Paris (1997), Toronto (2002), Sydney (2008), Rio de Janeiro (2013) e Cracóvia (2016).

2. Quantos tempo estará o Papa Francisco em Portugal?

O Papa Francisco estará 104 horas em Portugal. Chega às 10:00 de quarta-feira, 2 de agosto, e regressa a Roma às 18:15 de domingo, 6 de agosto.

Francisco vai estar presente em 19 cerimónias, incluindo as boas-vindas e a Via Sacra, no Parque Eduardo VII, encontros com jovens, estudantes, bispos, visita um centro de assistência no Bairro da Serafina, Lisboa, além de se deslocar a Fátima, onde estará cerca de duas horas, para rezar pela paz e contra a guerra na Ucrânia.

3. O que acontece durante a JMJ?

Além das principais cerimónias com o Papa Francisco, como a Via-Sacra (no dia 4), Vigília (no dia 5), Missa final (dia 6), estão previstos dezenas de eventos como concertos, conferências, feira vocacional, reflexões, em múltiplos espaços da capital. O programa do Festival da Juventude está disponível no site oficial.

As principais iniciativas decorrem em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

4. Quantas pessoas estarão em Lisboa durante a jornada?

É difícil prever, mas a organização estima que - entre peregrinos, voluntários e outros participantes - estejam em Lisboa entre um milhão e 1,2 milhões de pessoas ao longo da semana da jornada.

De 1 a 4 de agosto, prevê-se a presença de 300 mil a 750 mil peregrinos.

A previsão é de um milhão de pessoas no Parque-Tejo nos dias 5 e 6 de agosto (fim-de-semana).

5. É preciso estar inscrito para participar nos eventos da JMJ?

Não. Os eventos são públicos e abertos a todas as pessoas que queiram participar, dentro da capacidade dos diversos espaços.

No entanto, no Parque Tejo, haverá zonas definidas para os peregrinos que se inscreveram, que ficam localizadas mais perto do altar-palco.

6. Quais são os países com mais peregrinos inscritos?

Os cerca de 360 mil peregrinos com a inscrição já paga vêm de 151 países.

A Espanha lidera o ‘ranking’ de países, com mais de 58 mil participantes, seguida da Itália, com mais de 53 mil, França (mais de 41 mil), Portugal (cerca de 33 mil) e Estados Unidos da América (mais de 14 mil).

A organização da JMJ rem rejeitado que estes números estejam aquém das expectativas e tem lembrado que não é preciso estar inscrito para participar no evento.

7. Quanto custava a inscrição na JMJ?

A inscrição na JMJ custava entre 95 e 235 euros e incluía transporte, seguro e 'Kit Peregrino', podendo ainda, nos pacotes mais caro, incluir alojamento e alimentação.

8. Quantos são os voluntários?

Perto de 33 mil voluntários iniciaram o seu processo de inscrição e mais de 22 mil já o concluíram, segundo a organização, que adianta serem 143 os países representados. A média de idade dos voluntários é de aproximadamente 30 anos.

Entre os inscritos, há cerca de 900 da área da saúde, como médicos, enfermeiros e estudantes do final da licenciatura, que assegurarão a prestação de primeiros socorros.

Os voluntários têm a tarefa de orientar e ajudar os peregrinos em áreas como a assistência a pessoas com deficiência, assistência médica, fotografia, sala de Imprensa, comunicação (Internet e redes sociais), serviço ao palco (eventos), informática, liturgia, logística, acolhimento e ‘check-in’ (a cargo do Corpo Nacional de Escutas), alojamentos, distribuição de materiais, pontos de informação, distribuição de refeições, transportes, limpeza e proteção do meio ambiente, secretaria ou traduções.

Apesar de serem voluntários, para trabalhar na JMJ estes participantes também pagaram inscrição, com valores entre os 30 e os 145 euros.

9. Quantos bispos são esperados na JMJ?

A organização da JMJ Lisboa 2023 conta já com 737 bispos inscritos, 29 dos quais cardeais, sendo a Itália o país com maior número de prelados indicado (113). Seguem-se a Espanha (77), França (75), Estados Unidos da América (76) e Portugal (45).

Segundo a organização, a maioria ficará instalada em hotéis ou casas de congregações na cidade de Lisboa.

10. Quantos jornalistas estão acreditados?

Mais de dois mil profissionais da comunicação social, de múltiplos países, fizeram a sua acreditação para poderem acompanhar o encontro mundial de jovens com o Papa.

11. Quanto vai custar a jornada?

Não há números globais nem oficiais, mas estima-se que, no total, a JMJ vá custar cerca de 160 milhões de euros.

O Governo avançou com o número de 36 milhões de euros e a Igreja admitiu que iria gastar cerca de 80 milhões. Há ainda duas câmaras envolvidas, Lisboa, que vai avançar com cerca de 35 milhões, e Loures, com 10 milhões.

No entanto, é quase certo que os valores finais vão estar acima das estimativas. Sobretudo no que toca à despesa pública. Além das habituais derrapagens orçamentais, há ainda uma série de autarquias nos arredores de Lisboa (entre as quais Oeiras, Cascais, Loures e Almada) que fizeram avultados investimentos em acessos e no acolhimento dos participantes.

O facto de uma parte substancial deste dinheiro ser gasto em ajustes-diretos, sem concursos públicos, é outra das preocupações. Na quinta-feira, o Expresso noticiou que, desde 2020, foram celebrados 194 contratos por entidades públicas relacionados com JMJ, num valor total superior a 38,33 milhões de euros. Desses, 91 (46,9% do total) foram celebrados no último mês, num valor próximo dos 6 milhões - praticamente 200 mil euros por dia, em média.

12. Quem vai fazer a segurança do encontro?

Durante a jornada, vão estar destacados entre 16 mil e 20 mil elementos das forças de segurança, forças armadas, proteção civil e emergência médica.

A PSP vai mobilizar para o policiamento da JMJ cerca de 10 mil polícias, dos quais cerca de 6.700 são do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) e os restantes dos diferentes comandos da PSP.

Os polícias que vão reforçar o comando de Lisboa durante a JMJ vão receber 43,39 euros por dia de ajudas de custo e vão ficar alojados em instalações de habitação da PSP e das Forças Armadas. Segundo a PSP, os polícias que vão precisar de alojamento são cerca de 1.400, os restantes deslocam-se diariamente para Lisboa.

Está prevista ainda a colaboração das Forças Armadas e das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol).

13. Quantos hospitais e postos médicos haverá no local?

O plano de Saúde para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) prevê, além de dois hospitais de campanha na região de Lisboa - um deles, com capacidade para atender diariamente 100 peregrinos, está no Parque Tejo - a instalação de 75 postos médicos fixos e de dez postos médicos avançados do INEM e ainda a criação de 75 equipas móveis de suporte básico de vida.

Estão também previstos planos de contingência para os hospitais com maior capacidade de resposta no país, na perspetiva de uma articulação em rede, a saber: centros hospitalares de Lisboa Norte, Lisboa Central, Lisboa Ocidental, de Coimbra, de Santo António e de São João.

14. Qual a melhor maneira de se deslocar durante a JMJ?

Os participantes que se inscreveram para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão ter um passe para os transportes da Área Metropolitana de Lisboa, que está incluídos nos ‘kits’ de peregrino.

Carris, Metro, CP, Fertagus e Transtejo comprometeram-se em reforçar a sua oferta durante esta semana, sobretudo no fim-de-semana. Também a rede de Expressos reforçou a sua operação em direção a Lisboa. No entanto, quem utiliza os transportes públicos tem de estar atento aos vários condicionamentos, que incluem o encerramento de algumas estações de metro e de comboio e a proibição de circulação de bicicletas e trotinetas aludas em algumas zonas.

Também quem se desloca de carro irá enfrentar sérias dificuldades, uma vez que haverá várias vias cortadas.

O melhor conselho: sempre que possível, ande a pé.

15. O que é o Campo da Graça?

É aqui que vão acontecer as atividades nos dias 5 e 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco, incluindo a Vigília (sábado ra à noite) e a Missa do Envio (domingo de manhã).

Situado no Parque Tejo, numa zona que até aqui estava sem utilização, o principal recinto da jornada tem cerca de 100 hectares, divididos pelos concelhos de Lisboa e Loures. Tem capacidade para um milhão de pessoas.

Para unir os dois concelhos foi construída uma ponte sobre o Rio Trancão. As autarquias disponibilizaram os terrenos e fizeram as obras e infraestruturas principais. O Governo assegura ecrãs, som, iluminação, garante casas-de-banho e água potável em todo o recinto. Haverá seis mil casas de banho, mais de mil torneiras e 60 ecrãs gigantes.

O espaço está dividido em 35 talhões (muitos deles já atribuídos a grupos específicos de peregrinos), cada um com o tamanho de um campo de futebol.

16. E afinal quanto custou o altar-palco?

Instalado no Campo da Graça, com a ponte Vasco da Gama em fundo, estará o altar-palco, onde o Papa participará na vigília no dia 5 de agosto e celebrará a missa no dia 6 de agosto. Depois de alguma polémica, a obra foi adjudicada à Mota Engil e o palco - pago pelo Estado - ficou com um preço estimado em 2,9 milhões de euros (sem IVA) - sem contar com um milhão gasto com as fundações.

Este palco irá permanecer no local e poderá ter outras utilizações no futuro, embora ainda não se saibam exatamente quais.

17. O que é a Colina do Encontro?

Situado no Parque Eduardo VII, este espaço irá receber, na terça-feira, 1 de Agosto, a missa de abertura da JMJ, celebrada pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e depois a cerimónia de acolhimento ao Papa Francisco (no dia 3, quinta) e a Via Sacra (no dia 4, sexta).

O palco efémero foi da responsabilidade da Igreja, prevendo-se que tenha custado 450 mil euros. Para a sua construção foram descarregadas 170 toneladas de ferro e madeira, que foram transportados em 16 camiões TIR. O Altar-Palco tem 24 metros de altura e 40 metros de largura.

A CML assegura ecrãs, iluminação, som, casas de banho, pontos de água e vigilância.

18. O que é a Cidade da Alegria?

Situada no jardim Vasco da Gama, em Belém, a Cidade da Alegria funciona de 1 a 4 de agosto e engloba a Feira das Vocações e o Parque do Perdão.

O Estado foi responsável pela construção dos 150 stands da Feira da Alegria, que a Igreja depois subalugou a diversas associações que ali vão divulgar as suas atividades.

No Parque das Vocações estão 150 confessionários que foram fabricados nos estabelecimentos prisionais de Paços de Ferreira, Porto e Coimbra. Ao todo, a JMJ Lisboa 2023 pagou 43 mil euros pelos confessionários, incluindo o material e o valor pago aos reclusos.

Há 2.600 padres inscritos, que vão permitir confissões nas cinco línguas oficiais da JMJ Lisboa 2023, ou seja em português, inglês, francês, espanhol e italiano. Qualquer pessoa poderá ir lá confessar-se, não é necessário fazer marcação nem estar inscrito na JMJ.

19. Quantas hóstias vão ser distribuídas?

A Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais doou duas toneladas de trigo alentejano para o fabrico de um milhão de hóstias para as eucaristias do encontro, cuja produção esteve a cargo das irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, na Estrela.

20. Onde será a próxima JMJ?

O Papa Francisco irá anunciar a cidade e a data da próxima Jornada Mundial da Juventude na Missa do Envio, na manhã do dia 6 de agosto. Uma das hipóteses mais faladas é que a JMJ seja em Seul, na Coreia do Sul, em 2027.