JMJ: é neste helicóptero que o Papa fará a viagem entre Lisboa e Fátima

A Força Aérea Portuguesa (FAP) recordou esta quinta-feira as características do helicóptero EH-101 que fará o transporte do Papa Francisco entre Lisboa e Fátima durante a Jornada Mundial de Juventude e que é habitualmente usado em missões de busca e salvamento em todo o território nacional.

Segundo revelou o piloto comandante e instrutor da Esquadra 751 da Base Aérea Nº6 (BA6), no Montijo, major Rodolfo Gouveia, o helicóptero EH-101, que fará o transporte do Papa Francisco, de Lisboa para Fátima, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, é uma aeronave de grandes potencialidades que é frequentemente utilizada em missões de busca e salvamento, mas que também pode ser usada no transporte aéreo tático e apoio a diversas missões específicas.

“Estes 12 helicópteros EH-101 [que estão ao serviço da FAP] são todos idênticos no exterior, têm uma dimensão de 22 metros, um peso máximo à descolagem de 15,6 toneladas e um peso básico, ou limpo, sem nada, de 10 toneladas”, disse o major Rodolfo Gouveia.

“O EH-101 tem três motores na parte superior da cabine e tem um rotor principal com cinco pás. Em termos de dimensão da cabine, e dimensão do próprio helicóptero, consegue ter à volta de nove metros no seu interior e transportar 35 pessoas no máximo, ou 30 pessoas se for uma configuração mais confortável”, acrescentou, sublinhando que se trata de um helicóptero com um grane raio de ação, o que permite efetuar operações de busca e salvamento em grande parte do oceano Atlântico, na área sob jurisdição portuguesa.

Helicóptero EH-101 Merlin que vai estar disponível para transportar o Papa Francisco de Lisboa para Fátima no apoio das Forças Armadas (LUSA/ António Pedro Santos)

Rodolfo Gouveia falava aos jornalistas durante um encontro promovido pela FAP na BA6, no Montijo, para mostrar os trabalhos de preparação que são necessários no helicóptero EH-101, que fará o transporte do Papa Francisco entre Lisboa e Fátima, bem como a viagem de regresso à capital do país.

“O que nós temos planeado é a viagem de 50 minutos, desde o aeroporto de Figo Maduro até ao heliporto de Fátima. E depois, no regresso, transportaremos também Sua Santidade, o Papa Francisco, até ao aeroporto de Lisboa”, acrescentou, adiantando que a viagem será efetuada a uma “velocidade média de 250 quilómetros por hora”.

O major Rodolfo Gouveia referiu ainda que o helicóptero será configurado com “cadeiras desenhadas pelo próprio fabricante, a Leonardo Helicópteros, que têm uma configuração VIP diferente e que são mais confortáveis e mais espaçosas”.

O transporte do Papa não constitui novidade para os cerca de 100 elementos da Esquadra 751, que já fizeram missões idênticas em 1982, 1990, 2000, 2010 e 2017, esta última já no pontificado do Papa Francisco.