JMJ: transportes públicos na AM de Lisboa com mais 1,1 milhões de lugares diariamente, mas com menos estações abertas

Os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa vão disponibilizar diariamente mais 1,1 milhões de lugares durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre 1 e 6 de agosto, segundo o plano de mobilidade hoje divulgado.

De acordo com a apresentação disponível no Portal do Governo, entre os dias 1 e 4 de agosto serão disponibilizados por dia mais 354 mil lugares, dos quais 119 mil no modo rodoviário, 90 mil em comboios, 143 mil em metro e metro de superfície e 2 mil em barcos.

Quanto aos dias 5 e 6, está prevista a disponibilização diária de mais 780 mil lugares, sendo 429 mil de modo rodoviário, 170 mil em comboios, 154 mil em metro/metro de superfície e 27m mil em barcos.

No total, serão mais 1,134 milhões de lugares disponíveis diariamente.

O reforço da oferta foi consensualizado com a CP - Comboios de Portugal, Metropolitano de Lisboa, Carris, Carris Metropolitana, Fertagus, Metro Transportes do Sul e Transtejo/Soflusa.

Segundo Sá Fernandes, o coordenador do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude, a definição do plano apresenta três dificuldades: desde logo a imprevisibilidade ("Ainda hoje não sabemos quantos peregrinos vêm e como vêm")

O Plano de Mobilidade e Transportes inclui quatro sub-planos: transportes, estacionamento, tráfego e circulação (já divulgado) e comunicação e informação.

Transportes

Um dos eixos principais é o reforço da oferta de transportes públicos. Assim, prevê-se:

Carris e Carris Metropolitana - mais 119 mil lugares diários nos dias úteis e 429 mil lugares ao fim-de-semana

- mais 119 mil lugares diários nos dias úteis e 429 mil lugares ao fim-de-semana Comboios de Portugal e Fertagus - mais 90 mil lugares nos dias úteis e mais 170 mil lugares ao fim-de-semana

- mais 90 mil lugares nos dias úteis e mais 170 mil lugares ao fim-de-semana Transportes Sul do Tejo - mais 2 mil lugares nos dias úteis e mais 27 mil lugares aos fins-de-semana

- mais 2 mil lugares nos dias úteis e mais 27 mil lugares aos fins-de-semana Metro e Metro de Superfície - mais 143 mil lugares nos dias úteis e mais 154 mil lugares no fim-de-semana.

Durante a JMJ, os interfaces de transporte público da cidade de Lisboa irão funcional normalmente, com as seguintes exceções:

Estações de metro encerradas: 1, 3 e 4 de agosto: Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Restauradores

encerradas: 1, 3 e 4 de agosto: Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Restauradores Estações de comboios encerradas: 5 e 6 de agosto: Moscavide, Santarém, Bobadela e Santa Iria

encerradas: 5 e 6 de agosto: Moscavide, Santarém, Bobadela e Santa Iria Relocalização do terminal da Carris do Marquês de Pombal, de 1 a 6 de agosto

do Marquês de Pombal, de 1 a 6 de agosto Os acensores da Bica, Glória e Lavra não funcionarão nos dias 1, 3 e 6 de agosto

Reorganização de algumas linhas da Carris dentro dos perímetros de segurança.

Além de usarem os transportes públicos, os voluntários também serão transportados em shuttles rodoviários, escoltados pelas forças de segurança (batedores) com o apoio de dezenas de autocaross da Carris e da Carris Metropolitana.

Estacionamento

São esperados cerca de 4 mil autocarros de serviço regular especializado.

Foram identificados dois locais com elevada capacidade de estacionamento, onde irão ser acomodados os autocarros, na Alta de Lisboa (840 lugares) e na zona norte ao Campo da Graça (mil lugares).

Adicionalmente, foram identificados 2.250 lugares de estacionamento no Terrapleno de Algés.

Foram ainda identificados mais 15 locais na cidade com capacidade para cerca de 1.900 lugares.

Assim, a organização garante um total de cerca d 6 mil lugares que poderão ser amplicados até 7.200 num cenário de contigência, recorrendo a espaços fora da cidade.

Além disso, também é expectável que até cerca de 20% dos peregrinos se desloquem em veículo próprio, o que pode significar mais 60 mil automóveis em Lisboa. Assim, além do estacionamento já existente em parques e na via pública, estarão disponíveis três parques adicionais:

Jamor - 3 mil lugares

- 3 mil lugares Loures - 2 mil lugares

- 2 mil lugares Parque das Nações - 400 lugares

A ministra-Adjunta e dos Assuntos Parlamentares disse hoje que o plano de mobilidade e segurança para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é “um plano nacional”, porque há peregrinos espalhados por todo o território português.

Ana Catarina Mendes adiantou que se trata de “um trabalho profissional” que foi elaborado nos últimos 400 dias e que envolveu todos os membros do Governo. “Se é verdade que é um plano de mobilidade para a Área Metropolitana de Lisboa, não é menos verdade que tudo isto e mesmo o plano de segurança tem a ver com o plano do território nacional”, afirmou a ministra durante a apresentação dos planos de segurança e de mobilidade nas instalações do Grupo de Projeto para a JMJ em Lisboa. “Os peregrinos chegarão a Portugal uma semana antes, irão embora uma semana depois, muitos deles aproveitando para estar em Portugal e, por isso mesmo, o plano é um plano nacional”, acrescentou.