A Câmara Municipal de Loures aprovou esta quarta-feira uma recomendação que insta o Governo a reabilitar as estações ferroviárias da Bobadela e de Santa Iria da Azóia, no âmbito da realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O documento, apresentado pela CDU, foi aprovado por unanimidade na reunião do executivo municipal, presidido pelo socialista Ricardo Leão.

“A proximidade à Frente Ribeirinha do Tejo, onde decorrerá o maior evento da JMJ, será uma forma fundamental de circulação de e para o evento, pode ler-se no texto da recomendação, a que a agência Lusa teve acesso.

No documento, que será enviado ao Presidente da República, ao Governo e a outras entidades, defende-se a urgência de assegurar a mobilidade” para o evento e assegurar a “circulação da população, moradores e trabalhadores que diariamente se deslocam de e para as freguesias de Sacavém, Bobadela, São João da Talha e Santa Iria de Azóia”.

“As estações ferroviárias de Santa Iria de Azóia e Bobadela encontram-se em condições degradadas devido ao abandono a que foram votados durante décadas pelo Governo e pelas Infraestruturas de Portugal”, refere a recomendação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão (PS), adiantou que se reuniu na segunda-feira com o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, tendo a tutela manifestado disponibilidade para levar a cabo uma reabilitação nas duas infraestruturas ferroviárias.

“Esse é o caminho que o secretário de Estado também defende, assim como a IP (Infraestruturas de Portugal), e aquilo que a Câmara foi fazer foi manifestar disponibilidade, se for o caso, para fazer essa comparticipação”, afirmou o autarca.

Decorrente da realização da JMJ encontra-se já a ser reabilitada a estação de comboios de Sacavém.

O anúncio da reabilitação da estação de comboios de Sacavém foi feita em setembro do ano passado pela IP, especificando que a obra terá um custo de 540 mil euros e incidirá sobretudo no parque de estacionamento.

Segundo explicou na altura a IP, o objetivo é “reorganizar e ampliar o parque de estacionamento para 76 veículos ligeiros, bem como melhorar a zona envolvente da estação que serve os concelhos de Loures e Lisboa.

“A intervenção vem responder a novos critérios de acessibilidade, funcionalidade, conforto e segurança, cada vez mais valorizados nos espaços ferroviários, tendo ainda como referência as próximas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) 2023, que terão lugar nas imediações, prevendo-se que a Estação de Sacavém venha a constituir-se como uma importante interface na mobilidade das pessoas que se desloquem ao evento”, explicou a empresa pública.

A Jornada Mundial da Juventude, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.