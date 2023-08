Papa foi embora há uma semana, mas ainda há despesas públicas por revelar

António Costa agradece à Igreja Católica o "grande sucesso" da JMJ com o Papa

Município de Lisboa recolheu 117 toneladas de lixo no Parque Tejo depois da JMJ

Polícias queixam-se do que se passou na JMJ - incluindo da alimentação (nomeadamente da falta dela)

Vários ajustes diretos e outros tipos de contratos públicos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) continuaram a ser concluídos durante ou mesmo após a visita do Papa a Portugal.

Uma análise feita pela TVI/CNN Portugal ao portal que centraliza essa informação encontrou 18 novos contratos com data de celebração posterior a 1 de agosto (o início da JMJ), num total de meio milhão de euros gastos por diversas entidades.

Seis desses contratos foram assinados após o fim do evento que terminou a 6 de agosto.

Com 30 dias para divulgar os contratos no portal oficial que pretende promover a transparência nos gastos públicos, a conta final das despesas das várias entidades públicas com a JMJ continua sem estar fechada.

A soma ainda vai certamente subir, mas até agora estão confirmadas despesas de pelo menos 38 milhões de euros com a Jornada Mundial da Juventude, 84% por ajuste direto.