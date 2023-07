Que ruas fecham? O metro funciona? Onde posso estacionar? Tudo o que precisa saber para se deslocar em Lisboa durante a JMJ

Pastelaria lisboeta faz bolachas com a cara do Papa Francisco para adoçar a Jornada Mundial da Juventude

Se não pôde fugir de Lisboa nestes dias ou se quer mesmo estar por aqui para assistir a tudo, prepare-se para algumas alterações na mobilidade. Há bastantes vias encerradas ao trânsito, o que poderá levar a que haja engarrafamentos em várias zonas da cidade. Também haverá estações de metro e comboio encerradas e até constrangimentos para quem costuma andar de trotineta.

O melhor conselho que se pode dar é este: sempre que possível, ande a pé.

Depois, planeie a sua viagem, vá com antecedência e tenha paciência.

Aqui tem tudo o que precisa saber para ter uma boa viagem:

Onde é que vão estar os peregrinos?

De 1 a 4 de agosto, a maioria das atividades da JMJ concentra-se na zona do Parque Eduardo VII e também no Jardim Vasco da Gama, em Belém.

Durante a semana, haverá ainda atividades no Terreiro do Paço, na Universidade Católica, na Alameda D. Afonso Henriques e no Chiado, entre outros jardins e praças de Lisboa.

No dia 2, quarta-feira, o Papa Francisco estará sobretudo em encontros privados com as várias autoridades na zona de Belém.

Nos dias 5 e 6 (fim-de-semana), as principais atividades decorrem no Parque Tejo (Parque das Nações e Loures).

No dia 6, à tarde, é normal que os peregrinos comecem a dispersar. A zona mais complicada será o Passeio Marítimo de Algés.

Alterações aos transportes públicos em Lisboa

Os peregrinos inscritos vão ter um passe que lhes permite andar nos transporte na Área Metropolitana de Lisboa

Carris, Carris Metropolitana, Metro, CP, Fertagus e Transtejo comprometeram-se a reforçar a sua oferta durante esta semana, sobretudo no fim-de-semana. Também a rede de Expressos reforçou as suas operações nacional e internacional em direção a Lisboa.

No entanto, para quem utiliza os transportes públicos, estes são os condicionamentos a que tem de ficar atento:

Estações de metro encerradas: 1, 3 e 4 de agosto a partir das 11:00: Picoas, Parque, Marquês de Pombal e Avenida;

Tenha em atenção que quando as estações estiverem fechadas não será possível fazer mudanças entre as Linha Azul e Amarela no Marquês de Pombal;

Tenha em atenção que quando as estações estiverem fechadas não será possível fazer mudanças entre as Linha Azul e Amarela no Marquês de Pombal; Estação de metro encerrada a 6 de agosto a partir das 12:00: Moscavide;

Estações de comboios encerradas: 5 e 6 de agosto: Moscavide, Santarém, Bobadela e Santa Iria;

Relocalização do terminal da Carris do Marquês de Pombal para a Rua Marquês Sá da Bandeira, de 1 a 6 de agosto.

Linhas afetadas: 1704, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1733, 3709 e 3715.

Linhas afetadas: 1704, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1733, 3709 e 3715.

Os ascensores da Bica, Glória e Lavra não funcionarão nos dias 1, 3 e 6 de agosto

da Bica, Glória e Lavra não funcionarão nos dias 1, 3 e 6 de agosto As linhas da Carris que servem as zonas delimitadas pelos perímetros de segurança da Zona Vermelha ou em arruamentos estreitos, serão suprimidas ou alteradas;

Bicicletas - incluindo as do sistema público partilhado de Lisboa - GIRA - e trotinetas alugadas não poderão circular para e no interior do perímetro da Zona Amarela. Apenas são permitidos os veículos próprios.

Como funcionam as zonas vermelha, amarela e verde?

Para cada dia da JMJ, a Câmara de Lisboa definiu zonas com diferentes níveis de condicionamento no trânsito. Apenas no dia 2 não se prevê qualquer tipo de limitação à circulação na cidade de Lisboa.

Zona Vermelha - onde estarão a acontecer grandes eventos da JMJ - é uma zona com restrição absoluta de circulação rodoviária, só pode andar a pé.

Zona Amarela - área circundante à Zona Vermelha. Aqui, está garantida a circulação de:

Residentes;

Trabalhadores com declaração da entidade patronal;

Cargas/Descargas das 24:00 às 07:00 (com exceção de medicamentos urgentes, carrinhas de valores, segurança privada, outras devidamente validadas no local pela PSP);

Das 07:00 às 10:00 para transportes abaixo das 3,5T;

Avenças de parques de estacionamento públicos;

TVDE/ Tuk-tuks;

Transportes públicos (táxis, Caris e Transportes Metropolitanos de Lisboa).

Atenção: bicicletas de aluguer (incluindo GIRA) e trotinetes de aluguer não poderão circular para e no interior do perímetro da Zona Amarela

Zona Verde - tem um perímetro ainda mais alargado. Aqui será possível a circulação sem qualquer tipo de controlo. No entanto, por motivos de congestionamento e circulação pedonal mais intensa, em determinados períodos do dia, poderá haver cortes pontuais devido à presença de eventos associados à JMJ.

Como posso comprovar que moro ou trabalho na Zona Amarela?

Se for residente numa Zona Amarela pode apresentar um documento que tenha a morada, como por exemplo a Carta de Condução, ou uma carta que lhe tenha sido endereçada. As juntas de freguesia também emitem declarações de residência.

À CNN Portugal, a PSP especificou: "Os residentes podem apresentar, como comprovativo de residência, faturas de água, energia, telecomunicações ou outros serviços, nas quais constem a sua morada. Estes documentos devem ser o mais atuais possível (no máximo do mês anterior) e apresentados juntamente com o documento de identificação".

Se trabalhar num local situado na Zona Amarela, deverá pedir uma declaração à entidade patronal.

Circulação em Lisboa nos dias 1, 3 e 4 de agosto

Zona Vermelha

Os eixos rodoviários que definem o limite da Zona Vermelha:

Rua Castilho – Rua Joaquim António de Aguiar – Rua Marquês da Fronteira – Av. António Augusto de Aguiar – Av. Fontes Pereira de Melo – Praça Marquês Pombal (rotunda interna) – Av. Liberdade (vias centrais) – Praça dos Restauradores – Praça D. Pedro IV (Rossio) – Rua da Betesga - Rua da Prata - Rua da Alfandega - Campo das Cebolas - Av. Infante D. Henrique - Praça do Comércio - Av. Ribeira das Naus - Largo do Corpo Santo - Rua do Arsenal - Praça do Município - Largo de S. Julião - Rua Nova do Almada - Rua do Carmo – Rua 1º de Dezembro - (Rossio).

Zona Amarela

Eixos rodoviários que definem o limite da Zona Amarela:

Cais do Sodré – Rua do Alecrim – Rua da Misericórdia – Rua São Pedro de Alcântara – Rua D. Pedro V – Praça Príncipe Real – Rua da Escola Politécnica – Largo do Rato - Rua D. João V - Rua Joshua Benoliel – Rua Carlos Alberto da Mota Pinto – Rua Conselheiro Fernando de Sousa – Rua Marquês da Fronteira -Av. Miguel Torga – Rua de Campolide - Av. Calouste Gulbenkian – Praça de Espanha – Avenida de Berna – Avenida da Republica – Rua Casal Ribeiro – Largo Dona Estefânia –Rua Dona Estefânia – Rua Gomes Freire – Rua Conselheiro Arantes Pedroso – Rua de São Lázaro – Martim Moniz – Rua dos Cavaleiros – Calçada de Santo André – Calçada da Graça – Jardim da Graça – Largo da Graça – Rua Voz do Operário - Arco da Grande de Cima – Campo de Santa Clara – Santa Apolónia.

Circulação em Lisboa nos dias 5 e 6 de agosto

Zona Vermelha

Do Passeio do Tejo para norte e da Rua Príncipe do Mónaco para norte;

Passeio dos Heróis do Mar, a partir das anteriores (para norte);

Via do Oriente;

Rua do Prof. Picard, Rua Chen He, Rua do Reno, Rua do Sena, Rua do Tamisa, Rua do Tibre, Rua do Volga, Rua do Danúbio, Rua do Oder, Rua do Ebro e Rua Capitão Cook;

Rua Roald Amundsen e Praça Gago Coutinho;

Rua da Cotovia/ Passeio do Trancão; • Itinerário Complementar n.º2 (IC2).

Zona Amarela

Eixos rodoviários que definem o limite da Zona Amarela (Lisboa):

Avenida de Berlim – Rua Contra-Almirante Armando Ferraz – Avenida Dr. Francisco Luís Gomes –Praça José Queiroz – Avenida Dr. Alfredo Bensaúde - Rua Padre Joaquim Aguiar – Estrada da Circunvalação.

Circulação em Lisboa e Algés no dia 6 de agosto

Zona Vermelha

Passeio Marítimo de Algés.

Zona Amarela

Eixos rodoviários que definem o limite da Zona Amarela (Lisboa):

Avenida de Brasília – Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho – Doca de Pedrouços.

Circulação em Loures nos dias 5 e 6 de agosto

Em Loures, apenas no fim-de-semana haverá condicionamentos na circulação: além do encerramento das estações ferroviárias nos dias 5 e 6, estará fechado o troço do Itinerário Complementar (IC) 2 que atravessa o concelho, o que poderá levar à existência de constrangimentos nas vias adjacentes.

Os constrangimentos afetarão, principalmente, a União de Freguesias de Santa Iria da Azoia, São João da Talha e Bobadela, Sacavém e Prior Velho, e Moscavide e Portela.

Vai haver mais trânsito?

É expectável que até cerca de 20% dos peregrinos se desloquem em veículo próprio, o que pode significar mais 60 mil automóveis em Lisboa.

Além disso, são esperados cerca de 4 mil autocarros de serviço regular especializado. Estes autocarros irão estar estacionados na Alta de Lisboa (840 lugares) e na zona norte ao Campo da Graça (mil lugares). Há ainda 2.250 lugares de estacionamento para autocarros no Terrapleno de Algés.

Muitos dos participantes da JMJ virão de fora de Lisboa, sobretudo da zona norte (A1), mas também da Margem Sul (A2), pelo que é normal que estes acessos estejam mais congestionados.

E tem de contar ainda com as dificuldades acrescidas devido ao encerramento de muitas ruas.

Onde se pode estacionar?

Além do estacionamento já existente em parques e na via pública, na sua maioria pagos, estarão disponíveis três parques adicionais para os peregrinos:

Jamor - 3 mil lugares

- 3 mil lugares Loures - 2 mil lugares

- 2 mil lugares Parque das Nações - 400 lugares

Foi anunciada ainda a possibilidade de alguns automóveis ligeiros poderem ficar estacionados no parque dos autocarros, sendo o estacionamento pago e o registo feito na plataforma existente para o efeito.

Tenho de ir trabalhar durante a JMJ?

Sim, mas...

O Governo vai dar tolerância de ponto nos dias 3 e 4 de agosto (quinta e sexta-feira) a alguns trabalhadores da função pública, em Lisboa.

No dia 4 de agosto, os trabalhadores dos municípios de Lisboa e Loures também têm tolerância de ponto.

Várias empresas estão a permitir o teletrabalho durante a semana da Jornada Mundial da Juventude.

Algumas empresas e lojas situadas nas zonas mais afetadas pelas restrições à mobilidade vão mesmo fechar as portas nesses dias.