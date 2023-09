O primeiro-ministro será recebido em audiência pelo Papa Francisco no dia 28 de setembro, anuncia uma nota enviada às redações pelo seu gabinete de impresa. Na sua ida ao Vaticano, António Costa irá ainda estar com o Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin.

"As audiências realizam-se a pedido do primeiro-ministro, em agradecimento pela escolha de Portugal para a realização da Jornada Mundial da Juventude e pela visita do Papa Francisco ao nosso país", lê-se no comunicado.