O caso dos 106 peregrinos que não estão oficialmente desaparecidos mas cujo paradeiro em Portugal é desconhecido: o que se sabe e nem por isso, o que foi dito e está por dizer

Partiram de Angola e Cabo Verde, tinham como destino a diocese de Leiria-Fátima mas "não chegaram ao destino". Para já, os 106 peregrinos que não compareceram no check-in daquela diocese no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) não são considerados "desaparecidos", mas as autoridades estão a monitorizar a situação, garante o Sistema de Segurança Interna (SSI).

Em comunicado, o SSI esclarece que os 106 peregrinos têm nacionalidade cabo-verdiana e angolana e encontravam-se devidamente inscritos no evento, tendo entrado "regularmente e por via aérea em território nacional". Contudo, o grupo não apareceu na diocese de Leiria-Fátima, conforme estava previsto, tendo a organização da JMJ reportado a "situação anormal" às autoridades de segurança.

Uma vez que os peregrinos entraram em Portugal "de forma legal e com visto válido no espaço Schengen", as autoridades não os consideram "desaparecidos" para "efeitos legais". Ainda assim, acrescenta-se na nota, foram tomadas "as competentes medidas de monitorização por parte das autoridades envolvidas, quer a nível nacional, quer a nível internacional".

Esta terça-feira, o bispo de Cabinda, em Angola, adianta à TSF que pelo menos cinco peregrinos angolanos, que chegaram a Lisboa a propósito da JMJ, abandonaram a delegação que integravam e não tencionam regressar a Luanda. Citado pela estação de rádio, Belmiro Chissengueti, responsável pela delegação angolana, garante que as autoridades já estão a par do sucedido, estando agora a aguardar que as mesmas "ajudem ao necessário seguimento".

O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, foi questionado por jornalistas sobre esta questão à margem de um evento em Lisboa e disse não ter “conhecimento das causas nem de todos os detalhes”, garantindo apenas que a embaixada está em contacto com “alguns dos intervenientes”. “Tenho apenas informação de carácter muito geral deste e de alguns outros incidentes, mas creio que a questão essencial para nós vai ser ultrapassada, segundo informações de que dispomos”, salientou Eurico Correia Monteiro. O embaixador disse ainda esperar que esta terça-feira sejam conhecidos mais detalhes sobre o sucedido.