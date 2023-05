SIRESP prepara Jornada Mundial da Juventude

JMJ vai apresentar plano de saúde com dois hospitais de campanha no local

Os utilizadores do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) vão estar reunidos, entre quarta-feira e sexta-feira, para preparar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), indicou esta terça-feira a empresa que gere a rede.

Em comunicado, a empresa pública Siresp S.A., que comanda e coordena a rede de comunicações de emergência e segurança do Estado, refere que, durante os três dias, representantes da comunidade de utilizadores da rede SIRESP, profissionais da indústria das comunicações de emergência, especialistas e investigadores vão estar reunidos na Academia Militar na Amadora para pensar o futuro das comunicações de emergência e preparar a JMJ, que se realiza em Lisboa na primeira semana de agosto e contará com milhares de pessoas.

A empresa sublinha que esta iniciativa, denominada ‘SIRESP Tech Days’, se enquadra “numa estratégia alargada de reforço, capacitação e atualização da rede”, focando-se os trabalhos na apresentação de conceitos e a demonstração de produtos inovadores, além de procurar “fomentar a interação da comunidade SIRESP com a sua envolvente, através da criação de um fórum de discussão de ideias e soluções”.

No primeiro dia de trabalhos, vai realizar-se um seminário dedicado à apresentação e discussão da visão estratégica para a evolução tecnológica para o 5G no mundo das comunicações de emergência, sendo dadas a conhecer as tendências e a forma como as operadoras de comunicações e os fabricantes de equipamentos inovam na área das tecnologias de redes “missão-crítica”, a operação de comunicações móveis ou as especificidades da comunicação de emergência e segurança em grandes eventos.

A empresa que gere a rede SIRESP indica que, na quinta-feira, vai realizar-se um exercício que pretende mobilizar, ao longo de várias fases, as estruturas tecnológicas envolvidas no ramo das comunicações de emergência e segurança, tendo esta simulação como base um cenário com características idênticas às condições previstas para a JMJ, e integrará fases como receção e acolhimento, realização de cerimónias e eventos ou desmobilização.

O último dia será dedicado aos projetos de inovação, com a realização de um workshop sobre projetos europeus na área de PPDR (Proteção Pública e Auxílio a Desastres), bem como ao desenvolvimento das competências dos utilizadores da rede através de várias formações paralelas.

O ‘SIRESP Tech Days’ está inserido na estratégia de reforço da capacitação da comunidade de utilizadores da rede SIRESP, com momentos regulares de formação e informação.