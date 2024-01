"OMG Selena Gomez 😫😫😫"; "oof. Taylor Swift": estrelas incomodadas com o apresentador dos Globos de Ouro

Jo Koy foi o apresentador escolhido - apenas duas semanas antes - para a cerimónia dos Globos de Ouro. Parte da plateia não o acolheu bem.

Exemplo: uma das primeiras piadas de Koy que foi dirigida a Greta Gerwig, realizadora de Barbie. "Barbie foi baseada numa boneca de plástico com seios grandes. Não quero que vocês pensem que sou um canalha, mas é um bocado estranho sentir atração por uma boneca de plástico", disse o comediante.

No público, Gerwig - a realizadora - e Ryan Gosling - Ken no filme - reagiram com frieza. Helen Miren e Selena Gomez reagiram escondendo o rosto. Assim, por exemplo:

Uma das piadas visou Taylor Swift. A cantora, que namora com o jogador de futebol americano Travis Kelce, que atua no Kansas City Chiefs, viu Koy referir-se às vezes em que é filmada quando assiste aos jogos do namorado ao vivo.

"A diferença entre a NFL e os Globos de Ouro é que os Globos de Ouro não têm todas as câmeras focadas na Taylor Swift", afirmou o humorista. Na mesa, Taylor manteve-se de cara fechada enquanto bebia um gole de champanhe.

oof. I don’t think Taylor Swift liked Jo Koy’s joke about her…#GoldenGlobes pic.twitter.com/6Eonu42KJE — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 8, 2024

Também Barry Keoghan, o ator de "Saltburn" - que tem uma cena de nu na série -, foi alvo das piadas de Koy - quer sobre o seu órgão sexual quer sobre a sua ascendência. "Onde está sentado o seu pénis? À frente? Ele foi a verdadeira estrela do espetáculo", disse Koy.

Já sobre Oppenheimer, Koy garantiu ter adorado mas disse que tinha uma reclamação a fazer: "Precisava de mais uma hora. Sinto que precisava de mais história de fundo. A minha resolução de Ano Novo para 2024 é acabar 'Oppenheimer' em 2025".

No X, Jo Koy acabou por ser bastante criticado pelo tom usado nas piadas, classificadas como "desconfortáveis, xenófobas, machistas e misóginas". Até ao momento, o humorista ainda não se pronunciou.

I have never heard of Jo Koy. Tonight’s giving me a good indication as to why. — em (@eomademedoit) January 8, 2024