Ministério Público abre inquérito a influencer que diz mergulhar a filha de três anos em água fria para acabar com as birras

O Ministério Público abriu um inquérito a Joana Mascarenhas, influencer que afirmou nas redes sociais dar banhos de água fria à filha para acabar com as birras. A informação foi avançada pelo Expresso e confirmada pela CNN Portugal.

“[O inquérito] corre termos na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa”, diz a Procuradoria-Geral da República numa resposta enviado por escrito à CNN Portugal.

Depois de ter relatado o episódio em que diz que colocou a filha na piscina durante uma birra - “eu não disse nada [à criança], eu nem ameacei, eu peguei nela e submergi-a na piscina até aqui”, conta Joana Mascarenhas num vídeo partilhado no Instagram, colocando a mão esquerda por baixo do queixo, dando a entender que a criança ficou apenas com a cabeça de fora da água. A influencer assumiu ainda que esta não foi a única vez que recorreu a água fria.

Um dos episódios que conta na rede social passou-se, segundo diz, a meio da noite, pelas cinco da madrugada, e Joana Mascarenhas terá molhado a criança com água fria, vestida, dentro da banheira.

O vídeo rapidamente causou alvoroço nas mesmas redes sociais, multiplicando-se as partilhas em tom de crítica ao comportamento da mulher. Especialistas contactados pela CNN Portugal dizem que se está perante uma situação de maus-tratos (Código Penal, artigo 152-A).

E mais: segundo os advogados ouvidos pela CNN Portugal, de acordo com a legislação portuguesa este tipo de comportamento pode configurar ainda outros dois crimes - atentado à integridade física (Código Penal, artigo 143) e violência doméstica (Código Penal, artigo 152).