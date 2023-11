Galamba levou a conselho de ministros diplomas escritos por advogados da Start Campus 

António Costa vai ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça, Galamba constituído arguido, cinco detidos: suspeitas de corrupção no Governo no caso do lítio/hidrogénio

João Galamba é suspeito de, enquanto secretário de Estado do Ambiente e depois já como ministro das Infraestruturas, ter favorecido a Start Campus no Governo. Diz o Ministério Público, no despacho a que a CNN Portugal teve acesso, que os advogados da empresa chegaram a "elaborar o texto dos diplomas ou atos a aprovar" que Galamba levou, com sucesso, a Conselho de Ministros.

Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, da Start Campus, conseguiram assim "influenciar o conteúdo normativo dos atos do Governo - pelas mãos de João Galamba "ou de Ana Fontoura Gouveia, enquanto secretária de Estado da Energia".