"Ainda vamos ter de viver" com o aeroporto da Portela "pelo menos mais 12 anos" e Galamba admite que existem mais do que três interessados na TAP

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, admite que “ainda vamos ter de viver” com o aeroporto da Portela por “pelo menos mais 12 anos”. Com a “Mobilidade Sustentável” como tema, na quarta edição da CNN Portugal Summit, o governante acredita que a decisão sobre a localização do novo aeroporto será tomada “no primeiro semestre” de 2024.

“Ainda vamos viver com a Portela por muitos anos. Teremos pelo menos mais 12 anos de aeroporto na Portela”, afirmou, descartando a possibilidade de ter um aeroporto em Santarém. “Acho longe”, sublinha.

O ministro voltou também a reforçar que o seu ministério não está interessado em propostas para a privatização da TAP que impliquem a perda do Hub de Lisboa. Se a proposta da Ibéria para a TAP implicar a perda do Hub de Lisboa, o governo “não vende”. “O Hub de Lisboa é algo que queremos manter”, garante.

Ainda sobre a privatização da companhia aérea nacional, o ministro admite que existem "mais do que três interessados", inclusive fora do setor da aeronáutica. "Há interessados fora do setor da aeronáutica. Entre o setor da aeronáutica e da energia", anunciou.