"Não tenciono". João Galamba rejeita apresentar a demissão

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, garantiu no Parlamento que não irá apresentar a demissão.

"A constituição do Governo é [responsabilidade] do senhor primeiro-ministro. Se me pergunta se eu tenciono apresentar a minha demissão, não. Não tenciono", clarificou.

A posição surgiu em resposta ao social-democrata Paulo Moniz

Galamba foi constituído arguido no processo que envolve os negócios do lítio e do hidrogénio verde, que ditou o pedido de demissão de António Costa e a marcação de eleições antecipadas para 10 de março de 2024.

O ministro falava numa audição parlamentar conjunta entre a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, para discutir o Orçamento do Estado para 2024.

No início da sua intervenção, Galamba lembrou que esse era o âmbito da sua presença. "Estou aqui para falar do Orçamento", disse.

No fim da intervenção, Galamba reiterou estar inteiramente disponível “para qualquer esclarecimento no âmbito do Orçamento do Estado, que as senhoras e senhores deputados consideram pertinentes”.

Mas Paulo Moniz do PSD quis saber, diretamente, se iria apresentar a demissão e que medidas iria tomar para que “esta circunstância inaudita” não prejudicaria mais o país nos dossiês de que Galamba é responsável.

O socialista Carlos Pereira saiu logo em defesa de Galamba, considerando que a palavras de Paulo Moniz não foram “adequadas" e lembrando que o âmbito da discussão é o Orçamento do Estado para 2024. "A discussão é sobre o Orçamento", insistiu.

Contudo, perante uma nova tentativa do PSD, Galamba confirmou a sua intenção de manter-se em funções no Governo.

Ontem, António Costa foi questinado sobre se iria exonerar Galamba antes da ida do ministro ao Parlamento. Na resposta, o primeiro-ministro demissionário disse apenas que iria ter uma conversa sobre o tema com o Presidente da República.