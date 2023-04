Uma troca de mensagens entre João Galamba e Frederico Pinheiro mostra que o ministro das Infraestruturas pediu ao seu adjunto para divulgar as notas que tinha tirado durante a reunião entra a ex-CEO da TAP e o grupo parlamentar do PS. Sobre esse reunião recaem suspeitas de que terá servido para combinar perguntas e respostas entre os deputados do PS e Christine Ourmières-Widener.

De acordo com mensagens a que a CNN Portugal teve acesso, João Galamba questionou Frederico Pinheiro sobre as notas, que o ex-adjunto terá recusado dar inicialmente. “Como é que tu te lembras que tens notas um mês depois da reunião em que a Eugénia [chefe de gabinete do Ministério das Infraestruturas] pediu tudo o que havia sobre a reunião com o grupo parlamentar?”, questiona João Galamba, numa mensagem em que dá conta de que o Governo teve de pedir a prorrogação do prazo para o envio de documentos devido a este facto.

Numa outra mensagem enviada a Frederico Pinheiro, João Galamba pede ao seu adjunto que lhe envie as notas, bem como a uma das suas assessoras, “com a máxima urgência”.

Frederico Pinheiro foi despedido esta sexta-feira pelo ministro, que justifica a decisão com o facto de o agora ex-adjunto ter tido “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” das funções que exercia. Já depois disso, e depois de a CNN Portugal ter noticiado que o Governo avançou com uma queixa-crime contra Frederico Pinheiro, o próprio emitiu um comunicado a acusar João Galamba de mentir.

Na reação a essa acusação, João Galamba negou ter procurado condicionar ou omitir a informação dada aos deputados, afirmando que Frederico Pinheiro negou "repetidamente a existência de notas de reunião que eram solicitadas".