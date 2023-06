Galamba quer esclarecer o que afirmou: "Em nada o que eu disse impede que venha a existir um aeroporto em Santarém"

João Galamba rejeita que as declarações sobre o aeroporto de Santarém condicionem os trabalhos da comissão técnica independente que está a analisar nove soluções para a futura localização do novo aeroporto de Lisboa.

“O que disse é um facto, 80 quilómetros é longe de Lisboa. E em nada isso prejudica os trabalhos da comissão técnica independente, que tem uma equipa de peritos que avaliam outras dimensões - não só a distância. Em nada isto impede que venha a existir um aeroporto em Santarém, mas continuará a ser longe”, disse João Galamba, em resposta ao deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira, que confrontou o ministro das Infraestruturas com as declarações que fez terça-feira na CNN Portugal Summit, onde considerou Santarém como “longe” para acolher a nova estrutura aeroportuária e que “a probabilidade de ser viável” será “baixa”.

Esta quarta-feira no Parlamento, o ministro garante que a comissão independente “mantém a mesma capacidade e autonomia” para encontrar uma solução para o novo aeroporto e que as suas declarações “em nada interferem” na decisão dos peritos.

Depois da audição na comissão de inquérito à gestão da TAP, o ministro das Infraestruturas volta esta quarta-feira ao Parlamento para ser ouvido na comissão de Economia para dar conta da política geral do Ministério.