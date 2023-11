"Portugal, obviamente, defende o direito de Israel proteger os seus cidadãos e o seu território". João Gomes Cravinho chega a Israel

O ministro dos Negócios Estrangeiros iniciou, esta sexta-feira, a viagem ao Médio Oriente. À chegada a Telavive, João Gomes Cravinho afirmou que "Portugal está com Israel, mas sobretudo Portugal está com a paz".

"Ou seja, aquilo que vou ter a oportunidade de dizer ao meu colega Eli Cohen, com quem me vou encontrar aqui no kibbutz daqui a muito pouco, é que, em primeiro lugar, Portugal é solidário em relação aos ataques terroristas do Hamas", afirmou João Gomes Cravinho à RTP.

Garantindo que "Portugal, obviamente, defende o direito de Israel proteger os seus cidadãos e o seu território", o MNE português - que está acompanhado da MNE eslovena nesta viagem - lembrou que já "houve um nível absolutamente incomportável de vítimas civis em Gaza".

"Vou-lhe também transmitir a mensagem que é absolutamente fundamental, que o cessar-fogo temporário, humanitário, que se vive neste momento, desde há poucas horas, que deve ter continuidade, que deve ser uma pedra fundamental para, a partir daí, começarmos a construir a paz. Apesar de haver necessidade de uma operação militar, nós não devemos ter a ilusão de que os problemas que se vivem têm solução militar. Pelo contrário, a solução. Só pode ser política e é a altura agora de começarmos a pensar nesses termos", afirmou João Gomes Cravinho.

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, e a homóloga da Eslovénia, Tanja Fajon, iniciam esta sexta-feira uma deslocação de dois dias ao Médio Oriente, com paragens em Israel e na Palestina, mas também pela Jordânia e pelo Egito.

Os ministros chegam à região no mesmo dia do início de uma trégua de quatro dias entre Israel e o grupo islamita Hamas na Faixa de Gaza, que prevê a troca de reféns israelitas e prisioneiros palestinianos e a entrada de mais ajuda humanitária no enclave.

“Dar continuidade ao diálogo e consultas com atores na região, contribuindo para o diálogo político em curso, indispensável para responder à situação e relançar a via diplomática para a construção de uma paz duradoura e sustentável, ancorada numa solução de dois Estados” são os objetivos traçados para a visita, segundo referiu a diplomacia portuguesa.

João Gomes Cravinho e Tanja Fajon reúnem-se esta sexta-feira na região sul de Israel com o homólogo israelita, Eli Cohen, e serão recebidos, em Telavive, pelo Presidente israelita, Isaac Herzog. Seguem depois para Ramallah, onde têm uma reunião agendada com o homólogo palestiniano, Riyad al-Maliki, bem como serão recebidos pelo primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh.

Já no sábado, os ministros estarão na Jordânia e no Egito, com uma agenda de contactos focada no diálogo sobre a situação atual e as perspetivas de paz na região.