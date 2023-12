Secretário de Estado do Desporto recupera de choque séptico depois de internamento nos cuidados intensivos

O secretário de Estado do Desporto está a recuperar de um choque séptico, depois de ter sido internado nos cuidados intensivos do Hospital de Gaia, avançou a Renascença e confirmou a CNN Portugal.

João Paulo Correia deu entrada no hospital com Gripe A, tendo sofrido um choque séptico há três dias. Entretanto o governante recuperou a estabilidade, tendo já deixado os cuidados intensivos.

Antes de assumir a pasta de secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia foi deputado na Assembleia da República entre 2009 e 2011 e 2013 e 2022, tendo sido, entre 2015 e 2022, vice-presidente do grupo parlamentar do PS.

João Paulo Correia foi também presidente da junta da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, e é secretário de Estado do Desporto desde 2022.