Impacto do Mundial 2030 vai ser “muito pontual no tempo”, mas pode trazer alguns benefícios para o futuro

O Mundial 2030 vai ter um impacto “muito pontual no tempo”, afirma João Rodrigues dos Santos, economista e docente do ISEC Lisboa, à CNN Portugal.

“Objetivamente, as vantagens económicas para o país estarão sempre circunscritas ao mês de realização do evento, e resultarão, sobretudo, do aumento da atividade turística”, considera o professor universitário.

Rodrigues dos Santos aponta aos dados do INE sobre o Euro 2004. No mês em que a competição decorreu, a contribuição das receitas turísticas diretamente relacionadas com o evento foi de cerca de 40% da totalidade das receitas. “Não será negligenciável, mas o impacto é muito pontual no tempo”.

Para o economista, o maior benefício do Mundial 2030 poderá vir do investimento em infraestruturas e recursos que, “desejavelmente, se manterão úteis para o futuro”, como “vias de comunicação e acessibilidades, parques e bolsas de estacionamento e equipamentos de saúde”.

Para as contas do Estado, no entanto, o saldo imediato será sempre negativo, alerta o docente, mencionando novamente o exemplo do Euro 2004, durante o qual o Estado, de acordo com um estudo do ISEG, recuperou apenas 35% do dinheiro investido para a realização do evento. “Deste ponto de vista, por mais voltas que queiramos dar, o saldo é sempre negativo”, explica.

Portugal vai organizar, juntamente com Espanha e Marrocos, a maior parte do Mundial 2030. Estes três países vão acolher 101 jogos, com as três partidas inaugurais a serem disputadas no Uruguai, na Argentina e no Paraguai.