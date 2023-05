Jock Zonfrillo, apresentador do MasterChef Austrália, morreu subitamente aos 46 anos, na véspera do arranque da nova temporada do programa de culinária, informou um comunicado da emissora australiana Network 10.

O apresentador escocês morreu em Melbourne, este domingo, segundo o comunicado, que não indica a causa da morte.

Zonfrillo juntou-se à popular competição de culinária em 2019 e era suposto estar na estreia da nova temporada, esta segunda-feira, ao lado do juiz convidado, o chef britânico Jamie Oliver.

O episódio foi retirado do ar, disse a Network 10 no comunicado.

Nascido em Glasgow em 1976, Zonfrillo aprendeu o seu ofício com alguns dos mais famosos chefs de cozinha do mundo.

A sua carreira na cozinha começou no Reino Unido, onde trabalhou em Londres com o chef Marco Pierre White, a quem mais tarde atribuiu o mérito de lhe ter salvo a vida.

Zonfrillo experimentou heroína na adolescência, em Glasgow, e a toxicodependência acompanhou-o durante anos, à medida que ia construindo o seu sucesso inicial, de acordo com o seu livro de memórias “Last Shot”, publicado no ano passado.

A descrição do livro diz o seguinte: “Durante anos, ele equilibrou uma carreira de estrela em ascensão entre chefs lendários com uma toxicodependência incapacitante que o levou por muitos caminhos obscuros”.

Zonfrillo deixou o Reino Unido em 1999 e estabeleceu-se na Austrália como chef de cozinha do Restaurant 41, em Sydney. Depois abriu o seu próprio estabelecimento, o Restaurante Orana, em Adelaide, que fechou em 2000.

Foi anfitrião de vários programas de culinária, incluindo o “Nomad Chef”, que deu uma visão da cozinha em algumas das comunidades mais remotas do mundo, bem como o “Restaurant Revolution” e o “Chef Exchange”.

Em 2016, fundou a Fundação Orana, com a missão de destacar as qualidades da comida indígena da Austrália.

Talvez o seu papel de maior destaque tenha sido na série australiana MasterChef, o programa de televisão incrivelmente popular que nos últimos anos o tornou um nome conhecido na Austrália.

Zonfrillo deixa mulher, Lauren Fried, e quatro filhos.

Numa declaração partilhada pela Network 10, a família de Zonfrillo disse estar devastada pela sua morte.

“Tantas palavras podem descrevê-lo, tantas histórias podem ser contadas, mas neste momento estamos demasiado chocados para pôr tudo em palavras. Para aqueles que se cruzaram no seu caminho, se tornaram seus companheiros ou tiveram a sorte de ser sua família, mantenham este orgulhoso escocês nos vossos corações quando beberem o vosso próximo whisky".

"Imploramos-vos que nos deixem sofrer em privado enquanto encontramos uma forma de atravessar isto e encontrar espaço do outro lado para celebrar o nosso insubstituível marido, pai, irmão, filho e amigo", acrescenta a declaração.

Gordon Ramsay, também chef de cozinha britânico, considerou a morte de Zonfrillo uma “notícia devastadora”.

“Gostei muito do tempo que passámos juntos no MasterChef na Austrália”, escreveu ele no Twitter. “Envio todo o meu amor à Lauren e à sua família neste momento difícil”.