Os exames médicos ao presidente dos Estados Unidos confirmaram que está “saudável e enérgico” e “apto” para o cargo.

"O presidente Biden continua a ser um homem saudável, enérgico, de 80 anos de idade, apto a desempenhar com sucesso as funções da presidência, incluindo as de Chefe do Executivo, Chefe de Estado e Comandante-Chefe das Forças Armadas”, afirmou Kevin O’Connor, médico do presidente, no relatório.

A avaliação, a segunda desde que chegou ao cargo, acontece antes de um provável anúncio de recandidatura e entre críticas, principalmente da parte dos republicanos, de que já não tem as capacidades mentais necessárias para exercer as suas funções.

Entre as duas avaliações físicas, Joe Biden contraiu covid-19, mas Kevin O’Connor salienta que o presidente não tem sintomas de “covid longo”, e mantém níveis de colesterol “assinalavelmente baixos”.

O chefe de Estado dos Estados Unidos foi também submetido a um “rigoroso” exame neurológico, que não revelou qualquer sinal ou sintoma condizente com um AVC, esclerose múltipla ou Doença de Parkinson. Contudo, foi removida uma pequena lesão do peito de Biden para ser enviada para biópsia.

Questionada sobre a elevada idade de Biden, que ainda faz exercício físico cinco vezes por semana, a porta-voz da Casa Branca defendeu o presidente. "Se o observarem, verão que ele tem um horário esgotante e que por vezes alguns de nós não são capazes de acompanhar", disse Karine Jean-Pierre, citada pelo Politico.