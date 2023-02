O FBI voltou a realizar buscas a uma residência privada do presidente dos Estados Unidos. Desta vez o alvo foi a casa de férias de Joe Biden em Rehoboth Beach, no estado do Delaware.

De acordo com o advogado do presidente norte-americano não foram encontrados quaisquer documentos classificados, ainda que os agentes tenham levado notas escritas à mão e outros materiais relacionados com os tempos em que Joe Biden foi vice-presidente.

As buscas foram reveladas pelo próprio advogado, Bob Bauer, que deu conta de mais um raide das autoridades a residências de Joe Biden, a terceira nos últimos dias.

"Não foram encontrados documentos com marca de classificados. Consistente com o processo em Wilmington, o Departamento de Justiça levou alguns materiais e notas escritas que parecem estar relacionadas com a altura da vice-presidência", acrescentou o advogado, dizendo ainda que os agentes do FBI estiveram no local por três horas e meio.

Também no Delaware, mas em Wilmington, o FBI já tinha realizado buscas, bem como num escritório em Washington que foi utilizado durante o tempo que serviu como número dois de Barack Obama.

No primeiro caso foram encontrados alguns itens considerados classificados, numa busca ocorrida a 20 de janeiro. Já a busca ao escritório, realizada a meio de novembro, mas revelada esta semana, permitiu encontrar documentos classificados num armário que estava fechado.