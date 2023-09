Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA anuncia que apoia inquérito para destituir Joe Biden

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciou, esta terça-feira, que apoia a abertura de um inquérito para a destituição do presidente Joe Biden. O anúncio foi feito por Kevin McCarthy através de uma declaração curta em que o líder dos republicanos na Câmara Baixa do Congresso explicou os motivos para a abertura deste procedimento.



McCarthy considera que nos últimos meses terá sido provado que a família de Biden teve acesso a benefícios fiscais assim como a outros, com proteção por parte da própria administração.



De acordo com a CNN, que cita fontes próximas de McCarthy, o presidente da Câmara dos Representantes deveria discursar na quinta-feira durante uma reunião especial sobre investigações entre os republicanos, segundo o qual a abertura de um inquérito de impeachment contra Biden é o próximo passo lógico.

Para além do anúncio de apoio ao inquérito, também foi apresentado o caso dos negócios de Hunter Biden, filho do presidente, na Ucrânia e com a Rússia, no que considera ser uma cultura de corrupção.