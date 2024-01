Biden diz que Lloyd Austin cometeu um “lapso” ao não o informar sobre a sua hospitalização

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou esta sexta-feira que o seu secretário de Defesa, Lloyd Austin, cometeu um “lapso” ao não informar o seu superior sobre a sua hospitalização no dia 1 de janeiro.

Em declarações aos jornalistas na cidade de Allentown, no estado da Pensilvânia, Joe Biden respondeu “sim” quando questionado sobre se Austin cometeu um erro ao não o ter informado do seu estado de saúde.

No entanto, o presidente dos Estados Unidos, citado pela Associated Press, afirmou claramente que mantém a confiança no seu secretário de Estado da Defesa.

Lloyd Austin, de 70 anos de idade, permanece hospitalizado no Walter Reed National Military Medical Center, em Washington D.C. O governante foi submetido a uma cirurgia no dia 22 de dezembro para tratar de um cancro na próstata, detetado num exame no início daquele mês.

Contudo, após sentir “fortes dores”, Austin foi internado nos cuidados intensivos no primeiro dia deste ano. A polémica adensou-se quando se soube que tanto Joe Biden como a vice-secretária de Estado da Defesa, Kathleen Hicks, só souberam da hospitalização de Austin no dia 4 de janeiro, três dias após de ter ocorrido.

O diagnóstico de cancro na próstata também não foi revelado imediatamente, tendo apenas sido comunicado ao público na passada terça-feira.