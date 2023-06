Biden filmado a dar a mão a Modi e a levar a mão ao peito durante hino indiano: as imagens que estão a causar polémica

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a protagonizar mais dois momentos insólitos, desta vez durante a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, aos Estados Unidos, esta semana.

No início da visita oficial, depois das honras militares, Biden terá confundido os hinos dos dois países e levou a mão ao peito no momento em que começaram a soar os primeiros acordes do hino indiano, o 'Jana Gana Mana'. As câmaras registaram o momento em que o presidente norte-americano se apercebeu do erro e baixou a mão disfarçadamente.

Does Biden know what he is doing? Keeping his hand over his heart for India’s national anthem thinking it is America’s national anthem and holding the hand of an autocrat thinking it is his wife’s! pic.twitter.com/ALwYmB4QoV — Ashok Swain (@ashoswai) June 23, 2023

Ouvidos os hinos de cada nação, era altura de prosseguir a visita e receber Narendra Modi no interior da Casa Branca. Mas também aqui Joe Biden ter-se-á atrapalhado, como mostram as imagens. Ao descer o púlpito em direção à passadeira vermelha, o presidente norte-americano deu a mão ao primeiro-ministro indiano, posicionando-se do seu lado esquerdo e obrigando Jill Biden a colocar-se do lado direito de Modi.

Biden refused to let go of the hand of the Prime Minister of India, which put his wife Jill in a difficult position. pic.twitter.com/qXcDc1z48x — Sprinter (@Sprinter99880) June 22, 2023

Os internautas não demoraram a reagir e são vários os comentários que questionam a capacidade de Joe Biden de continuar na presidência dos EUA. Num dos comentários, um internauta questiona mesmo se Biden "sabe sequer o que está a acontecer", outro pede que o deixem reformar-se e há quem descreva a situação como "embaraçosa".

Ainda na semana passada, Joe Biden protagonizou um outro momento insólito que correu mundo, depois de ter terminado um discurso, na The National Safer Communities Summit, no Connecticut, com a frase "God Save The Queen" [Deus Salve a Rainha], associada ao reinado da Rainha Isabel II, no Reino Unido. Os presentes ficaram confusos e o momento ficou rapidamente viral.