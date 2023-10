Foi evitada “uma crise desnecessária": Joe Biden assina lei que evita paralisação do Governo dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou no sábado à noite uma medida de financiamento de emergência, evitando à última hora a paralisação do governo durante 45 dias.

O chefe de Estado assinou a lei cerca de meia hora antes do limite estabelecido pela Constituição norte-americana, que levaria a uma paralisação do governo, que teria começado à meia-noite (05:00 em Lisboa).

Num comunicado, Biden sublinhou que foi evitada “uma crise desnecessária que teria infligido dor desnecessária a milhões de trabalhadores norte-americanos”.

I just signed a law to keep the government open for 47 days. There’s plenty of time to pass Government funding bills for the next fiscal year, and I strongly urge Congress to get to work right away.



The American people expect their government to work.



Let’s make sure it does. pic.twitter.com/ffjwUIPWIt