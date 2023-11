Biden e Xi marcam encontro na Califórnia: vão ter uma "discussão altamente coreografada"

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden e o presidente chinês Xi jinping vão encontrar-se na próxima quarta-feira na Califórnia.

A administração do presidente norte-americano anunciou formalmente a reunião na manhã desta sexta-feira e revela que os dois líderes terão uma “discussão altamente coreografada”, como se lê no The New York Times.

O encontro acontecerá à margem da cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, que vai decorrer em São Francisco. No entanto, não se sabe ainda o local onde irá decorrer a reunião.

Segundo o jornal norte-americano, a questão de Taiwan, a interferência eleitoral e a guerra no Médio Oriente serão os temas em cima da mesa deste encontro que irá acontecer na Califórnia.