EuroDreams: primeiro prémio sai em Portugal

Portugal tem um novo vencedor do primeiro prémio do EuroDreams, correspondente a 30.000 euros por mês durante 30 anos.

A aposta vencedora foi registada online, através do site dos Jogos Santa Casa.

Esta é a terceira vez que o primeiro prémio do EuroDreams sai em Portugal.

Recorde-se que os prémios acima dos 5.000 euros estão sujeitos a imposto de selo à taxa de 20%, pelo que o montante líquido será inferior a 30.000 euros mensais.

Recorde aqui a chave vencedora do sorteio especial desta quinta-feira, dia 9 de abril.