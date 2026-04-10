EuroDreams: primeiro prémio sai em Portugal - TVI

EuroDreams: primeiro prémio sai em Portugal

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  • Há 52 min
EuroDreams (Dirk Waem/Getty Images)

É o terceiro vencedor em Portugal desde o lançamento do jogo

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Portugal tem um novo vencedor do primeiro prémio do EuroDreams, correspondente a 30.000 euros por mês durante 30 anos.

A aposta vencedora foi registada online, através do site dos Jogos Santa Casa.

Esta é a terceira vez que o primeiro prémio do EuroDreams sai em Portugal.

Recorde-se que os prémios acima dos 5.000 euros estão sujeitos a imposto de selo à taxa de 20%, pelo que o montante líquido será inferior a 30.000 euros mensais.

Recorde aqui a chave vencedora do sorteio especial desta quinta-feira, dia 9 de abril.

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