Atenção: estas são as estações de metro que vão estar encerradas durante a JMJ (e não são as que foram anunciadas)

Nos dias 1, 3 e 4 de agosto as estações Picoas, Parque, Marquês de Pombal e Avenida vão estar encerradas durante grande parte do dia, confirmou à CNN Portugal o Metropolitano de Lisboa.

Isto significa que, ao contrário do que tinha sido anunciado quando foi divulgado o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a estação dos Restauradores não vai encerrar - o que é uma boa notícia para todos os que a utilizam como ligação ao terminal de comboios.

Mas passa a estar encerrada a estação de Picoas, que inicialmente não tinha sido anunciada.

Outra informação importante é que estas estações só estarão encerradas a partir das 11:00.

O encerramento das estações nos dias dos eventos no Parque Eduardo VII, e durante o período em que estes se realizam, "foi determinado por medidas de segurança determinadas pela PSP".

No dia 6 de agosto, está previsto o encerramento da estação de metro de Moscavide, mas só a partir das 12:00.

"No período em que as estações estiverem encerradas ao público, os comboios passam nessas estações, mas não param", explica o Metropolitano de Lisboa.

Isto significa que durante o encerramento da estação do Marquês de Pombal "não será possível efetuar correspondência entre as linhas Azul e Amarela nessa estação".

"A posterior reabertura dessas estações estará dependente de indicações que serão transmitidas ao Metropolitano de Lisboa pelas forças de segurança."

O Metropolitano de Lisboa chama a atenção, no entanto, que "tanto estes horários como as estações previstas encerrar poderão sofrer alterações, de acordo com as orientações determinadas na altura pelas forças de segurança".