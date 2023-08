Autoridades de saúde fazem um pedido: siga estas 8 recomendações se for ver o Papa (e está previsto um sistema de nebulização)

As temperaturas em Lisboa vão continuar a subir até domingo: o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê 37º para sábado e 40º em domingo, precisamente nos dias em que são esperadas perto de um milhão de pessoas no Parque Tejo para as cerimónias com o Papa Francisco no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Tendo em conta que se trata de um espaço sem zonas de sombra e que as pessoas devem permanecer no local várias horas sábado à tarde e domingo de manhã, os conselhos das autoridades passam por:

"Beber água, beber água, beber água", diz o enfermeiro Ivo Cardoso, do INEM, que esteve presente na conferência de imprensa diária sobre a segurança na JMJ. "Beber água vai ser fundamental para os peregrinos se manterem hisdratados." A Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha o consumo de pelo menos 1,5 litros de água por dia;

Beber sumos de frutas sem adição de açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. E optar por refeições leves e frescas, sublinha a DGS;

Usar chapéu, roupas claras e largas que cubram a maior parte do corpo;

Usar óculos escuros;

Proteger a pele usando protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas;

Usar um também leque pode ajudar a fazer circular o ar;

É aconselhável o uso de chapéus-de-sol/sombrinhas para fazer sombra durante as permanências longas. O seu uso também é permitido durante as cerimónias, garante a polícia;

A DGS aconselha os peregrinos a escolher as horas de menor calor para grandes deslocações e a fazerem pausas durante o dia, descansando e dormindo.

Também está previsto um sistema de nebulização, que liberta água em algumas zonas e que poder ser ativado se necessário, informaram as autoridades.