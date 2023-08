Beatriz almoçou com Francisco mas não lhe disse que era a designer do logótipo da JMJ: "Tinha assuntos mais importantes para falar"

O que querem os jovens da Igreja? Mais do que dizer ámen, "querem ser reconhecidos"

Sentaram-se todos a uma mesa com o Papa Francisco e começaram por comer um prato de massa, depois carne com legumes e, por fim, a sobremesa - bolo de bolacha e gelado. Dez jovens de diferentes nacionalidades tiveram oportunidade de almoçar esta sexta-feira com Francisco e Beatriz, uma das portuguesas à mesa, diz que "foi espetacular".

"Todos falámos um bocadinho, cada um tinhas as suas questões e o Santo Padre ouviu-nos. Estava muito bem humorado e foi um momento muito tranquilo", conta Beatriz Roque Antunes, de 27 anos, que é também a autora do logótipo da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Como nem todos sabiam falar inglês ou espanhol, os jovens ajudaram-se uns aos outros.

Um dos convidados era um peregrino palestiniano, Karam Benyamin Jamil Shalian, de 27 anos, e por isso a guerra foi um dos temas abordados. Francisco quis saber "como é viver em guerra" e deixou a todos o apelo para que trabalhem para a paz.

O Papa fez poucas perguntas. "Queria mais escutar-nos, disse logo isso no início, mas esteve sempre muito aberto", revela Beatriz. E os jovens tiveram todos oportunidade de falar, de muitos assuntos, como a saúde mental e as preocupações ambientais.

Uma frase de Francisco tocou especialmente Beatriz: "Ser católico, ter fé, não é popular, não está na moda, mas é coerente." "Vou levar esta frase comigo para casa, acho que tem muito a ver com o que se tem passado na JMJ. As mensagens do Santo Padre são muito importantes para todos, para quem é crente mas também para quem não é crente", considera.

Beatriz chegou ao almoço com alguma ansiedade e até síndrome do impostor: "será que mereço estar aqui?", questionou-se. Mas esse sentimento foi desaparecendo à medida que a conversa evoluiu. Não referiu ao Papa o facto de ser a autora do logótipo - "achei que, tendo esta oportunidade única, tinha outros assuntos mais importantes para falar" -, mas garante estar muito feliz: "Nunca imaginei que isto pudesse acontecer. Por melhor designer que seja, nunca chegarei a ter tanta projeção como tive esta semana", admite. "Isto começou por ser um projeto meu e agora já é um bocadinho de toda a gente."

