Como lidar com a meteorologia durante a JMJ. Chapéu e protetor solar para a tarde, um agasalho para a noite, beber água o dia inteiro

Chapéu e protetor solar serão essenciais para os peregrinos que estiverem em Lisboa esta semana, uma vez que se prevê um aumento da temperatura. Além disso, os dois locais onde vão decorrer os eventos principais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) - Parque Eduardo VII e Parque das Nações - não têm muitas zonas de sombra.

De 1 a 6 de agosto, na região de Grande Lisboa, o céu estará em geral limpo, apresentando-se muito nublado por nuvens baixas durante a madrugada e manhã dos dias 1, 2 e 3 de agosto (até quinta-feira). A nebulosidade deverá desaparecer durante o período da tarde.

Até esse dia, prevê o IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura irá variar entre valores mínimos de 18 e 20°C (graus celsius) e máximos de 28 a 29°C.

Depois, entre 4 e 6 de agosto, ou seja, de sexta a domingo, já não haverá nebulosidade e prevê-se uma subida da temperatura máxima, com valores que deverão variar entre 32 e 35°C.

"Desta forma, enquanto que até dia 3 é expectável que o desconforto térmico, devido a temperaturas elevadas, se concentre entre as 12 e as 15:00, a partir de dia 4 o desconforto térmico deverá ocorrer entre o meio da manhã e o final da tarde, sendo naturalmente maior a meio do dia", prevê o IPMA.

Previsão do IPMA para a região de Lisboa

Em relação a Fátima, onde o Papa estará no dia 5, sábado, o IPMA prevê para esse dia céu limpo e uma temperatura que pode chegar aos 35°C. O vento irá soprar em geral fraco.

Estas previsões poderão sofrer alterações e irão sendo atualizadas no site do IPMA.

Noites mais frescas e com vento

No entanto, é preciso também alertar para a descida da temperatura durante a noite. Além disso, "o vento irá começar por soprar moderado de noroeste, com mais intensidade no período da tarde (regime de nortada), com tendência para diminuir de intensidade a partir de dia 3 e passando a ser por vezes de nordeste", informa o IPMA.

Isto significa que se vai participar nos eventos ao final da tarde e à noite irá certamente precisar de um agasalho.

Beber muita água

“Mantém-te hidratado!” - recomenda a Direção-Geral da Saúde (DGS) aos peregrinos que se vão juntar a partir de terça-feira em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Recordando que ocorrem frequentemente temperaturas muito elevadas em Portugal e que vai haver uma concentração de pessoas em áreas limitadas ao ar livre durante longos períodos de tempo, a DGS adverte para possíveis efeitos graves na saúde, como desidratação, descompensação de doenças crónicas ou toxinfeções alimentares.

Assim, recomenda aos peregrinos que comecem a beber água logo pela manhã, que tenham sempre água na mochila e que procurem pontos de água disponíveis no recinto. Pede ainda que se evitem refrigerantes, bebidas com açúcar e álcool.

Cuidado com os alimentos nas merendas

Quanto aos alimentos, a DGS aconselha que se opte por aqueles que são ricos em água como a fruta e os hortícolas, bem como por alguns pratos mediterrânicos como a sopa.

Entre outras recomendações, a DGS recorda que os alimentos devem ser do sol e que se devem escolher aqueles que não se alteram com o calor, como o pão, conservas, frutos secos e algumas frutas e hortícolas previamente lavadas.