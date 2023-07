Evangelizar no Instagram e no Tik Tok? Estes influencers católicos vão juntar-se em Lisboa para explicar como o fazem

O primeiro concerto do padre Rob Galea em Portugal acontece esta noite, na praça do Martim Moniz, em Lisboa, pelas 20:30. Este padre nascido em Malta mudou-se para a Austrália e serve atualmente na diocese de Sandhurst, Victoria. Além disso, é autor de um livro de reflexão, "Breakthrough" (que, segundo o seu site oficial, deverá dar origem a um filme de Hollywood no próximo ano) e é compositor e cantor, com oito álbuns editados, tendo inclusivamente participado no concuros "The X Factor", na Austrália, em 2015.

O padre Rob Galea é também um participante habitual das jornadas mundiais da juventude. E na sexta-feira, vai tocar no palco do Parque Eduardo VII e apresentará o seu tema novo, intitulado "Emanuel para sempre", em parceria com o padre cantor e compositor australiano Rob Galea. Logo a seguir, será um dos participantes do Primeiro Encontro de Influenciadores Católicos, que integra o programa da Jornada Mundial da Juventude, na sexta-feira à noite.

Na sexta-feira, dia 4 de agosto, das 21:00 às 22:30, o "Parque dos Cristonautas", situado na Praça do Martim Moniz, acolhe este festival que pretende juntar todos os evangelizadores e missionários digitais presentes na Jornada Mundial da Juventude. O evento é organizado pelo grupo "A Igreja escuta-te", nascida no contexto do Sínodo 2021-2024, que contou com uma consulta a “missionários digitais”. “O evento tem como objetivo celebrar e agradecer o grande trabalho missionário que, diariamente, é realizado por estes influencers e missionários digitais dos cinco continentes, transmitindo o Evangelho através das suas redes sociais”, explica o comunicado.

Com o padre Rob Galea estarão influenciadores de vários países, como Pitter Di Laura, que é é brasileiro, cantor e missionário da Canção Nova; a freira colombiana Marta Moreno, conhecida no Instagram como Sor Selfie (na foto no topo); o frade franciscano, oriundo do México, Javier Garza, que está no Instagram como Fray Foto, e muitos outros.

Um dos mais conhecidos será Pablo Martinez, professor, cantor, conferencista e catequista argentino. Tem 46 anos e começou a compor música católica com apenas 18. Além de professor, estudou teologia. Em 2000, inspirado pela sua participação na Jornada Mundial da Juventude em Roma, começou apresentar-se em festivais de música no país. Em 2016, iniciou uma proposta evangelizadora no Instagram com a reflexão do evangelho do dia, que rapidamente se tornou popular em muitos países hispânicos. Está também presente no Tik Tok e tem um canal de Youtube onde divulga as suas músicas e palestras.

O argentino é um dos intérpretes do hino do Encontro de Influencers Católicos, intitulado "Vamos Por Todo o Mundo":

Todos os influenciadores católicos e missionários digitais devem inscrever-se para participar no evento. Mas o público pode assistir sem qualquer inscrição - no local ou através do YouTube.