JMJ: Governo condena "invasão" a missa da comunidade LGBTI+ e apela ao respeito

O Governo apelou esta sexta-feira ao “respeito pelos direitos humanos das pessoas LGBTI+ e ao princípio da igualdade”, depois de ter dado conta de notícias que referem que uma eucaristia destinada àquela comunidade tinha sido invadida (um termo que é utilizado pelo próprio executivo).

Numa nota assinada pela secretária de Estado da Igualdade e Migrações o executivo lembra que este é um princípio que está previsto no artigo 13.º da Constituição. Em causa está um episódio que a PSP descreveu como "uma desordem na Igreja Paroquial da Encarnação da Ameixoeira", onde "pároco local informou que um grupo de indivíduos estava a importunar a celebração de uma cerimónia religiosa para a comunidade LGBTI+".

O comunicado assinado por Isabel Almeida Rodrigues lamenta que este não tenha sido um episódio único no evento, mas “convoca todas as pessoas para um desígnio comum no combate ao discurso de ódio e à violência contra todas as pessoas”.

“Torna-se importante recordar que as pessoas LGBTI+ são dos grupos de pessoas mais estigmatizadas e alvo de episódios de violência, com base na orientação sexual, identidade e expressão de género e caraterísticas sexuais”, acrescenta o comunicado.

Isabel Almeida Rodrigues apela, assim, a que exista uma consciencialização social, sublinhando que é “imprescindível nesta fase garantir que todas as pessoas possam viver em segurança e liberdade”.