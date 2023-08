Leia isto, partilhe isto se for ver o Papa ao Parque Eduardo VII: as regras para lá ir, para lá entrar, para lá estar

São esperadas 300 a 400 mil pessoas no Parque Eduardo VII, em Lisboa, para a cerimónia de acolhimento aos jovens da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), esta quinta-feira a partir das 17:30. É o primeiro encontro do Papa Francisco com os participantes e por isso as medidas de segurança vão ser reforçadas.

Depois da missa de abertura da JMJ, na terça-feira, a PSP fez "pequenos ajustes" no seu plano para garantir a segurança no recinto. Esta quinta-feira, o corredor central do Parque Eduardo VII deve ficar vazio, tendo sido criada uma passadeira por onde o Papa vai passar. Isso significa que haverá menos espaço para os peregrinos, o que pode criar alguma tensão juntos às grades e baias separadoras.

Por isso, a polícia recorda que apenas os participantes inscritos têm acesso ao Parque Eduardo VII, devendo entrar no recinto por uma das entradas com posto de segurança (onde são revistados) e dirigir-se para o setor (A, B ou C, cada um com uma cor diferente) que têm indicado na sua acreditação.

Ainda assim, para facilitar a operação, a polícia aconselha que as pessoas relembrem os objetos (VEJA AQUI) que não podem trazer para o recinto e ainda que cheguem cedo e se instalem - o que já está a acontecer.

Estas medidas de segurança estão em vigor também esta sexta-feira, quando se realiza no mesmo local a Via Sacra, a partir das 18:00, com a presença do Papa Francisco.

E quem quiser ver o Papa mas não está inscrito?

Pedro Moura, da direção Nacional da PSP, explica que, ao contrário do que aconteceu na terça-feira - em que todas as pessoas que quiseram assistir à missa de abertura da jornada puderam fazê-lo no Parque Eduardo VII, na cerimónia de Acolhimento -, para aqueles que queiram assistir e que não estejam registados “a PSP criou um setor ao longo da Avenida da Liberdade com dois ecrãs gigantes”.

Estas pessoas, acrescentou, são sujeitas a controlos de acesso “porque as condições de segurança são as mesmas” do recinto do Parque Eduardo VII.

Além disso, “as pessoas vão poder acompanhar também a celebração a partir do Terreiro do Paço (…), onde temos um palco disponível e onde haverá condições para as pessoas poderem também participar no caso de haver um excesso de população ao longo da Avenida da Liberdade e Praça dos Restauradores”, disse quarta-feira à noite Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara de Lisboa.

Mobilidade condicionada no centro de Lisboa

A circulação na Praça Marquês de Pombal e na Avenida da Liberdade está cortada desde a meia-noite desta quinta-feira e assim deve continuar até ao final do dia de sexta-feira.

Além disso, diversas artérias circundantes também estão com "fortes condicionamentos de trânsito", incluindo a Alameda Cardeal Cerejeira, a rua Castilho, a Avenida António Augusto Aguiar (cortada a partir do entroncamento com a rua Marquês da Fronteira e a Avenida Fontes Pereira de Melo, no sentido Praça Duque do Saldanha – Marquês de Pombal).

Trânsito também interrompido ou condicionado na zona da Avenida da República, “no acesso ao túnel do Campo Pequeno, sentido Campo Grande-Saldanha (impedimento de acesso ao túnel) e cortada nas “vias centrais, bem como dos seus atravessamentos”, existindo cortes de trânsito em diversas artérias cuja circulação se faça em direção a esta avenida.

Assim como na Avenida Duque de Loulé, na Praça do Comércio e na Praça Duque do Saldanha haverá impedimento de acesso a partir das 07:00 às vias centrais da Avenida da República.

Atenção ao metro

Se viaja de metro tenha em atenção que as estações do Marquês de Pombal e Parque estão enceradas esta quinta e esta sexta.

As estações de Picoas e Avenida estão encerradas esta quinta e reabrem esta sexta mas só até às 11:00.