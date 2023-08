O que poderão comer os peregrinos que vão ver o Papa nos 100 hectares do Parque Tejo?

Autoridades de saúde fazem um pedido: siga estas 8 recomendações se for ver o Papa (e está previsto um sistema de nebulização)

Os últimos dois dias vão ser mais desafiantes para os participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A Vigília acontece às 20:00 de sábado e a Missa do Envio às 9:00 da manhã de domingo, no Parque Tejo (denominado Campo da Graça). Espera-se que os peregrinos comecem a chegar a partir da manhã de sábado, e que muitos deles pernoitem ali mesmo.

O espaço terá três "food courts", ou seja, espaços de venda de alimentação (à semelhança do que costuma acontecer, por exemplo, nos festivais de música).

Quem quiser levar comida de casa, a DGS aconselha refeições leves e frescas e alimentos que resistam bem ao calor. É ainda aconselhável a ingestão de muita água e sumos de frutas sem adição de açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

Além disso, a organização vai entregar aos participantes e voluntários que se inscreveram com alimentação incluída um "kit alimentação". Está prevista a entrega de 400 mil kits, com alimentos não perecíveis fornecidos antecipadamente por uma cadeia de supermercados.

Os kits serão distribuídos por 86 veículos semirreboque que vão estar nas vias de acesso ao recinto. Ou seja, antes de entrarem, receberão a sua alimentação para os dois dias.

Isto é o que os participantes vão receber:

Jantar

Bagel, salsicha de aves, bolsa de fruta e mistura de frutos secos

Almoço

Bagel, atum, bolsa de fruta;

Opção gluten free: macedónia (legumes), atum, maçã desidratada e caju natural e arandos;

Opção gluten free e vegan: macedónia (legumes), patê de grão, bolsa de fruta, caju natural e arandos;

Opção vegetariana: bagel, patê de grão e bolsa de fruta.

Pequeno-almoço

Bagel/barra de cereais, doce de morango, pacotinho de leite;

Opção sem gluten: tortitas de arroz, doce de morango, pacotinho de leite.

Haverá vários pontos de água disponíveis e, ao longo do dia, voluntários vão percorrer o recinto para encher as garrafas dos peregrinos.

As autoridades alertam ainda para as elevadas temperaturas esperadas em Lisboa este fim de semana, pedindo a todos os participantes que tomem as devidas precauções.