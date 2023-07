Pastelaria lisboeta faz bolachas com a cara do Papa Francisco para adoçar a Jornada Mundial da Juventude

Há chapéus, sacos, velas, terços. Nas várias lojas de merchandising da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) espalhadas por Lisboa é possível comprar diversos produtos com o logotipo do evento, para usar durante a próxima semana. Mas uma pastelaria decidiu ser mais original: criou bolachas com a cara do Papa Francisco

A ideia surgiu de uma brincadeira entre um dos proprietários da pastelaria Balcão do Marques, Fernando Santos, e os seus chefes pasteleiros. Uma vez que já produzem habitualmente bolachas com temáticas infantis para as festas de aniversários, o proprietário propôs, meio a brincar, por que não fazer também umas bolachas com a cara do Papa? O resultado está à vista: bolachas de manteiga com a imagem do Papa impressa em pasta de açúcar, e outras em forma de cruz. A decoração é feita de chocolate de branco e pode ter sabor a limão, morango ou baunilha.

A pastelaria tem estado a fazer até 120 bolachas por dia, mas vai aumentar a produção nos dias da JMJ, até porque a confeitaria fica na avenida duque de Loulé, muito perto de um dos locais principais do evento, o parque Eduardo VII. Cada bolacha custa, 2,20 euros.

"Toda a gente acha a ideia muito divertida", disse Fernando Santos, de 49 anos, à Reuters. "As pessoas têm parado na montra da pastelaria para tirar fotografias das bolachas e publicar nas redes sociais", acrescentou.

Embora o Papa Francisco tenha uma agenda apertada, Fernando Santos espera que ele apareça para experimentar. "Ele está convidado...está perto, só tem que descer a rua."