Preciso de algum documento para circular de carro em Lisboa durante a JMJ?

Atenção: estas são as estações de metro que vão estar encerradas durante a JMJ (e não são as que foram anunciadas)

JMJ: transportes públicos na região de Lisboa com mais lugares diariamente, mas com menos estações abertas

Durante a Jornada Mundial da Juventude, a circulação rodoviária em algumas zonas da cidade estará interdita ou condicionada. A cidade terá zonas vermelhas - com total restrição de circulação - nos locais onde decorrem os eventos principais, e zonas amarelas - com circulação condicionada - nas áreas circundantes.

Se for residente numa Zona Amarela pode apresentar um documento que tenha a morada, como por exemplo a Carta de Condução, ou uma carta que lhe tenha sido enderaçada. Se necessário, as juntas de freguesia também emitem declarações de residência.

À CNN Portugal, a PSP especificou: "Os residentes podem apresentar, como comprovativo de residência, faturas de água, energia, telecomunicações ou outros serviços, nas quais constem a sua morada. Estes documentos devem ser o mais atuais possível (no máximo do mês anterior) e apresentados juntamente com o documento de identificação".

Se trabalhar num local situado na Zona Amarela, deverá pedir uma declaração à entidade patronal.

De 1 a 4 de agosto, a maioria das atividades da JMJ concentra-se na zona do Parque Eduardo VII. Nos dias 5 e 6 (fim-de-semana), as principais atividades decorrem no Parque Tejo (Parque das Nações e Loures). No dia 6, a zona do Passeio Marítimo de Algés estará também condicionada.

Veja AQUI a delimitação das zonas vermelha e amarela nos diferentes dias da JMJ. Fora destas zonas, poderá circular normalmente.