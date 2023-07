Programa: tudo o que vai acontecer na JMJ, a que horas e em que sítio

Atenção: estas são as estações de metro que vão estar encerradas durante a JMJ (e não são as que foram anunciadas)

Terça-feira, 1 de agosto

19:00 - Missa de Abertura

Colina do Encontro (Parque Eduardo VII)

Missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (JMJ), presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente

Quarta-feira, 2 de agosto

10:00 - Chegada do Papa Francisco. Receção oficial na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

10:45 - Cerimónia de boas-vindas, na entrada principal do Palácio Nacional de Belém

11:15 - Visita de cortesia ao Presidente da República, no Palácio Nacional de Belém

12:15 - Encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém

16:45 - Encontro com o primeiro-ministro, na Nunciatura Apostólica

17:30 - Vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos

Quinta-feira, 3 de agosto

9:00 - Encontro do Papa com os jovens universitários, na Universidade Católica Portuguesa

10:40 - Encontro do Papa com os jovens de Scholas Occurrentes, na sede, em Cascais

17:45 - Cerimónia de Acolhimento

Colina do Encontro (Parque Eduardo VII)

É o primeiro momento de encontro entre os jovens e o Papa. Será sobretudo um evento com um caráter festivo, mantendo a dimensão de oração

Sexta-feira, 4 de agosto

9:00 - Confissão de alguns Jovens da JMJ com o Papa, na Cidade da Alegria (Jardim Vasco da Gama)

9:45 - Encontro do Papa com os representantes de alguns centros de assistência sócio-caritativa, no Centro Paroquial de Serafina

12:00 - Francisco almoça com os jovens, na Nunciatura Apostólica

18:00 - Via-Sacra

Colina do Encontro (Parque Eduardo VII)

Com o Papa Francisco

Sábado, 5 de agosto

8:50 - Chegada do Papa Francisco ao estádio de Fátima

9:30 - Recitação do terço com os jovens doentes, na Capelinha das Aparições do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

11:00 - Partida de helicóptero, do Estádio de Fátima para Lisboa

11:50 - Chegada à Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

18:00 - Encontro privado do Papa com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de S. João de Brito

20:45 - Vigília

Campo da Graça (Parque Tejo)

Com o Papa Francisco

Domingo, 6 de agosto

9:00 - Missa de Envio

Campo da Graça (Parque Tejo)

Celebração presidida pelo Papa Francisco para encerrar a JMJ Lisboa 2023. Antes do final da missa, Francisco anuncia a cidade que acolherá a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude

16:30 - Encontro dos voluntários com o Papa

Passeio Marítimo de Algés

No final de cada Jornada Mundial da Juventude, o Papa encontra-se com os voluntários para agradecer o seu empenho e serviço

17:50 - Cerimónia de despedida, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa

18:15 - Partida do Papa Francisco, de avião, para Roma

Cidade da Alegria

1, 3 e 4 de agosto - das 9:00 às 16:00

2 de agosto - Parque do Perdão das 9:00 às 20:00 / Feira Vocacional das 9:00 às 22:00

Jardim Vasco da Gama, Belém

“Cidade da Alegria” é o nome do espaço que junta a Feira Vocacional e o Parque do Perdão na JMJ Lisboa 2023.

Festival da Juventude

De 1 a 6 de agosto, em diversos locais da cidade, exceto nos horários dos eventos centrais (assinalados a negrito)

No Festival da Juventude há eventos nas áreas de música, cinema, exposições, teatro e dança, desporto, conferências, museus, encontros e eventos religiosos. Programação disponível no site oficial.