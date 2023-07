Tenho mesmo de ir trabalhar durante a JMJ?

Nem toda a gente terá de trabalhar durante a Jornada Mundial da Juventude.

O Governo vai dar tolerância de ponto nos dias 3 e 4 de agosto (quinta e sexta-feira) a trabalhadores que exercem funções públicas em serviços localizados no concelho de Lisboa.

"Considerando as indispensáveis contingências de segurança e o seu inegável impacto na mobilidade dos cidadãos e no tráfego rodoviário; e tendo ainda em consideração a necessidade de mitigar os impactos deste afluxo no quotidiano e na mobilidade, especialmente no concelho de Lisboa, é concedida tolerância de ponto nos dias 3 e 4 de agosto de 2023" (as primeiras quinta e sexta-feira do próximo mês), lê-se do diploma do Governo.

São abrangidos "trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos, localizados no concelho de Lisboa".

No entanto, esta medida não afetará todos os funcionários públicos de Lisboa: "Excetuam-se os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo competente".

Além disso, a Câmara de Lisboa já tinha concedido tolerância de ponto aos trabalhadores do município no dia 4 de agosto, para poderem participar na JMJ.

"Os trabalhadores responsáveis por serviços considerados essenciais e em que a natureza das funções não permite beneficiarem da tolerância de ponto neste dia" vão poder usufruir da medida "em data a acordar com o respetivo dirigente", explicou a autarquia.

No dia 4 de Agosto, sexta-feira, os trabalhadores do município de Loures também têm tolerância de ponto.

Os trabalhadores do resto do país não terão tolerância de ponto.

E é possível ficar em teletrabalho?

A Câmara Municipal de Lisboa recomendou aos profissionais da autarquia cujas funções o permitam a optarem pelo teletrabalho durante a semana da Jornada Mundial da Juventude. "No período de 31 de julho a 3 de agosto, os trabalhadores que não integrem as equipas operacionais de apoio ao evento e cujas funções o permitam deverão praticar teletrabalho por forma a racionalizar a circulação na cidade de Lisboa", disse o presidente da autarquia.

Também a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) recomendaram às empresas suas associadas da região de Lisboa que adiram ao teletrabalho no período de 31 de julho a 4 de agosto.

Algumas empresas e lojas situadas nas zonas mais afetadas pelas restrições à mobilidade vão mesmo fechar as portas nesses dias.

Esta, porém, não é uma medida obrigatória, pelo que os trabalhadores que queiram aderir ao teletrabalho nesta semana devem averiguar essa possibilidade junto dos empregadores.