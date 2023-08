Vai estar calor, há estações de comboio e metro fechadas e não pode ficar em qualquer setor: tudo o que precisa saber para ir ver o Papa ao Parque Tejo

Este sábado, todos os caminhos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão dar ao Parque Tejo, um espaço a norte do Parque das Nações, localizado em Lisboa e Loures.

É lá que se realiza a Vigília, com o Papa Francisco, às 20:00, de sábado, mas espera-se que, ao longo de todo o dia, os peregrinos se desloquem para o local de transportes e a pé. No domingo de manhã acontece a Missa do Envio. As autoridades esperam que até um milhão de pessoas participe nestes eventos.

Informações úteis para quem vai:

O acesso ao recinto é livre?

Sim, embora alguns setores estejam reservados aos peregrinos inscritos e haja uma zona só para os participantes não inscritos.

Foi estabelecida uma área de segurança à qual só se pode aceder através das entradas determinadas. Todas as pessoas serão revistadas.

Preste atenção à lista de objetos que estão proibidos.

Onde ficam os participantes inscritos?

O recinto estará setorizado. Os participantes inscritos deverão ver na sua credencial em que setor irão ficar e dirigir-se para lá.

O setor A , para peregrinos inscritos, é o que fica mais perto do palco (a sul, ainda no concelho de Lisboa);

, para peregrinos inscritos, é o que fica mais perto do palco (a sul, ainda no concelho de Lisboa); Os setores B e C também são para peregrinos inscritos (mas ficam já no concelho de Loures).

Não estou inscrito mas quero ir ver o Papa. Como posso fazer?

O setor D está aberto aos peregrinos não registados.

Fica na zona norte, mais longe do palco. O acesso faz-se através da Rotunda dos Mercados (Loures), pelo IC2, que vai estar cortado ao trânsito rodoviário a partir das 23:50 desta sexta-feira.

Como está organizado o recinto?

O Parque tem cerca de 100 hectares, entre Lisboa e Loures. Para unir os dois concelhos foi construída uma ponte sobre o Rio Trancão. O espaço foi dividido em três secções e em 35 talhões.

Em todas as secções haverá bebedouros, tendas para primeiros socorros e comunhão.

Também foram instaladas tendas para controlo de acessos, apoio aos participantes com mobilidade condicionada e apoio aos convidados, 60 ecrãs gigantes e 6 mil casas de banho.

Mapa do Campo da Graça

“O conhecimento dos setores é muito importante para que as pessoas possam organizar o seu trajeto para o local de modo a que as entradas se possam fazer de uma forma mais fluída”, frisou o diretor do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública, Pedro Moura, na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)

Como posso ir para o Campo da Graça?

As autoridades aconselham os peregrinos a irem para o local com antecedência, preferencialmente de transportes públicos e a pé.

Se for de metro : tenha em atenção que a estação Moscavide pode encerrar a partir das 10:00 de domingo.

Durante este condicionamento os comboios na linha Vermelha circulam normalmente, apenas não efetuam paragem na estação encerrada.

: tenha em atenção que a estação Moscavide pode encerrar a partir das 10:00 de domingo. Durante este condicionamento os comboios na linha Vermelha circulam normalmente, apenas não efetuam paragem na estação encerrada. Se for de comboio , saiba que as estações de comboios de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria estão encerradas no sábado e no domingo.

, saiba que as estações de comboios de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria estão encerradas no sábado e no domingo. A PSP estará também atenta aos fluxos pedonais , desde os parques de estacionamento dos autocarros até ao local do evento. Assim, prevê-se que, ao longo do dia de sábado, haja condicionamentos de trânsito nas zonas de Santa Apolónia, Segunda Circular, Rotunda do Relógio, Encarnação, Moscavide, Sacavém e Santa Iria da Azóia.

, desde os parques de estacionamento dos autocarros até ao local do evento. Assim, prevê-se que, ao longo do dia de sábado, haja condicionamentos de trânsito nas zonas de Santa Apolónia, Segunda Circular, Rotunda do Relógio, Encarnação, Moscavide, Sacavém e Santa Iria da Azóia. Se for de carro tenha atenção à delimitação das zonas Vermelha (interdição total de trânsito rodoviário) e Amarela (fortes condicionamentos).

Posso levar ou comprar comida?

Sim, quem quiser levar comida de casa, a DGS aconselha refeições leves e frescas e alimentos que resistam bem ao calor. É ainda aconselhável a ingestão de muita água e sumos de frutas sem adição de açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

O espaço também terá três "food courts", ou seja, espaços de venda de alimentação (à semelhança do que costuma acontecer, por exemplo, nos festivais de música).

Os peregrinos que se inscreveram com alimentação incluída receberão um kit com as refeições para os dois dias.

Como me posso proteger do sol?

São esperados entre 37 ºC e 40 ºC graus este fim de semana em Lisboa.

Tendo em conta que se trata de um espaço sem zonas de sombra e que as pessoas devem permanecer no local várias horas sábado à tarde e domingo de manhã, os conselhos das autoridades passam por: