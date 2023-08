"Vamos dizer tudo até ao cêntimo". Igreja promete contas claras sobre a JMJ

Papa ficou "impressionado" com a JMJ de Lisboa, a "mais bem organizada" que já viu - e Francisco esteve em quatro

A Igreja Católica vai divulgar quanto custou a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) “até ao cêntimo”. A garantia foi dada pelo presidente da Fundação da JMJ, Américo Aguiar, que pediu desculpa aos portugueses “por não ter conseguido explicar o que era” este evento.

Talvez por isso, admitiu o agora cardeal, tenha existido tanta polémica em torno da JMJ, nomeadamente em relação aos custos suportados pelo Estado, que investiu vários milhões de euros para receber mais de um milhão de peregrinos e o Papa Francisco.

“Penso que agora estamos todos convencidos da grandeza deste único acontecimento. Os homens e as mulheres de boa-vontade estão convencidos”, afirmou o clérigo, reiterando que “vamos dizer tudo até ao cêntimo”.

Américo Aguiar antecipou, assim, aquilo que achou que seriam as perguntas dos jornalistas. O cardeal voltou a dizer que as contas vão ser apresentadas, deixando claro que “foram semeadas lágrimas e agora vamos colher frutos com alegria”.

Otimista perante a realização do evento, que trouxe centenas de milhares de jovens a Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto, Américo Aguiar também agradeceu a quem não concordou com a realização da JMJ.

“Não tenho qualquer sentimento menos bom em relação a ninguém. Vivemos numa democracia, as pessoas devem manifestar-se, dizer que concordam, que não concordam, tudo com respeito”, acrescentou.

Recorde-se que, além das polémicas com os custos da JMJ, também houve polémicas relacionadas com a liberdade de expressão. Em Oeiras, por exemplo, um cartaz foi removido ainda antes da chegada do Papa Francisco, lançando a polémica na autarquia, que mais tarde repôs a mensagem que lembrava os abusos sexuais na Igreja em Portugal.