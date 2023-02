Há uma nova polémica em torno de um outro palco a ser criado para a Jornada Mundial da Juventude.

A estrutura ficará instalada no Parque Eduardo VII e está ser criticada pelos custos, mas também pela dimensão.

O projeto para o palco contempla 90 plataformas e permitirá nas zonas laterais a circulação dos fiéis que queiram assistir. As primeiras imagens já foram divulgadas e mostram uma estrutura com torres de grande altura colocada no topo do parque e que se estende pela zona ajardinada.

Sabe a CNN Portugal que o projeto, da autoria do comité organizador local, que responde à igreja, já foi submetido por quatro vezes à câmara municipal de Lisboa, mas até agora sempre recusado, o projeto estará nesta altura a ser redimensionado pelo arquiteto, depois da autarquia ter o ter rejeitado.

Em causa está a dimensão e o custo da obra. O palco complementar ao palco altar colocado no Rio Trancão tem um custo de dois milhões de euros. Vai acolher três momentos da jornada da juventude, a saber o acolhimento ao papa, a missa do cardeal e a via sacra.