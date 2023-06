O programa do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude

Já é conhecido o programa do Papa Francisco para a sua visita a Portugal durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O líder da Igreja Católica deverá chegar a Figo Maduro às 10:00 do dia 2 de agosto, quarta-feira, e terá uma cerimónia de boas-vindas às 10:45 no Palácio de Belém. Pouco depois, o Papa faz uma visita de cortesia ao Presidente da República. Também nesse dia, Francisco vai encontrar-se com António Costa pelas 16:45 na Nunciatura Apostólica.

No dia seguinte, 3 de agosto, o Papa irá encontrar-se com jovens na Universidade Católica pelas 09:00. Da parte da tarde, às 17:45, marcará presença na cerimónia de acolhimento em sua honra, que se vai celebrar no Parque Eduardo VII.

A sexta-feira, 4 de agosto, começa com a confissão de alguns dos presentes na JMJ logo pelas 09:00, e termina com a celebração da Via Sacra, também no Parque Eduardo VII, às 18:00. Pelo meio, o Papa irá encontrar-se com representantes de alguns centros de assistência socio-caritativa no Centro Paroquial da Serafina, e vai participar num almoço com jovens.

No sábado, Francisco desloca-se a Fátima, onde deverá aterrar às 08:50. Já na cidade do distrito de Santarém, às 09:30, o Papa tem agendada a recitação do terço com jovens doentes na Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima. Ainda nesse dia, Francisco regressa a Lisboa para ter um encontro privado com membros da Companhia de Jesus no Colégio S. João de Brito, cerca das 18:00, e participar numa vigília no Parque Tejo pelas 20:45.

No último dia, 6 de agosto, o Papa Francisco presidirá à Santa Missa para o Dia Mundial da Juventude, no Parque Tejo, às 09:00. Pelas 16:30, o Papa vai encontrar-se com jovens voluntários da JMJ, antes da cerimónia de despedida e partida para o Vaticano, agendada para as 18:15. A chegada a Roma está prevista para as 22:15 locais.