Lisboa entupida. Redes sociais mostram enchente de peregrinos

Durante os próximos seis dias, centenas de milhares de peregrinos de todos os países, à excepção das Maldivas, chegaram a Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude. Há muito que estavam previstos constrangimentos da circulação na capital, mas muitos lisboetas acorreram às redes sociais para demonstrar o seu espanto para com a verdadeira “enchente” que estão a assistir.

Ainda antes do início daquele que é o maior evento católico do mundo, já milhares de jovens de várias nacionalidades faziam sentir a sua presença nalgumas das principais estações do país. Um utilizador do TikTok publicou um vídeo onde é possível ver uma grande multidão de jovens peregrinos na estação de metro do Cais do Sodré, a subir as escadas para a ligação com o comboio que liga Lisboa a Cascais.

Isto foi hoje no Cais do Sodré, em Lisboa (Portugal). pic.twitter.com/9kWRsttv0i — márcio barcelos (@marciobarcelos) August 1, 2023

A enorme afluência, prevista há vários meses pelas autoridades, levou, ainda assim, a situações caricatas na ligação entre a linha de metro e do comboio, onde vários peregrinos foram filmados a forçar a passagem pelas cancelas.

Outros utilizadores captaram esta grande afluência noutras estações com as plataformas repletas de gente.

300 mil peregrinos católicos van a viajar a Lisboa para la #JMJ. La gran mayoría utilizará el sistema de transporte público. Así estarán los metros y autobuses por una semana. pic.twitter.com/L6ee1YquzS — Adrinson (@AdrinsonJr) August 1, 2023

As estações de comboio também não escapam à verdadeira enchente que se faz sentir no país, com centenas de jovens em clima de festa e a entoar cânticos ao longo do dia.

JMJ LISBOA 2023 pic.twitter.com/P3FSGLEt6a — Nanni Flores (@nanni_flores) July 30, 2023